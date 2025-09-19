Conmebol admite erro da arbitragem em expulsão de Plata na vitória do Fla
A Conmebol admitiu, hoje, que houve um erro de arbitragem na expulsão do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.
No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro [Plata] joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca [Rodríguez] chuta o pé do atacante e ambos caem ao chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por tudo no cartão. Trecho de vídeo divulgado hoje pela Conmebol
Como Plata recebeu o segundo cartão amarelo, o VAR não pôde recomentar a revisão. Apenas a expulsão direta do jogador permitiria uma intervenção do árbitro de vídeo. O VAR também atua em gols, pênaltis e confusão de identidade.
Mesmo assim, a Conmebol divulgou o áudio do VAR, que aponta o lance como "fora da área" e deixa claro que não pode atuar. Caso a dividida fosse dentro da área, o VAR poderia recomendar a revisão por possível pênalti.
Veja o diálogo do VAR
AVAR: segue.
VAR: Possível entrada.
VAR: Para frente, por favor, que está fora.
AVAR: Vai dar cartão e expulsar.
VAR: Volta. Segue à frente.
VAR: Dá-me o close up.
AVAR: Quem chuta?
VAR: O que mostrou?
AVAR: Amarelo.
VAR: Duplo amarelo no 50 (Plata).
VAR: Segue atrás. Segue à frente.
AVAR: Estou vendo pelo reverso.
VAR: Aí não posso entrar.
AVAR: Joga a bola o 50 (Plata).
VAR: Sim, fora da área.
AVAR: Fora da área.
VAR: Não tenho como entrar aí. Vamos.
Arbitragem revoltou o Flamengo
A Conmebol que analise bem o que se passou ali dentro. Um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da volta. José Boto, diretor de futebol
O que eu espero é que esse árbitro não apite mais a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos? Deus o livre. [...] O que eu gostaria era um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Todo mundo erra, eu também. Se ele reconhecesse, para mim, já estaria tudo certo. Mas já sabemos que isso não vai acontecer. Filipe Luís
Olha o lance do Plata, é nítido. Não faz falta em hora nenhuma. Ele (Plata) projetou o pé na bola e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área é pênalti. Ele chutou o Plata, não foi o Plata que chutou ele. Bruno Henrique