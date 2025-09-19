Conmebol define arbitragem dos jogos de volta das quartas da Libertadores

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as arbitragens dos jogos de volta das quartas de final da Libertadores. Palmeiras, São Paulo e Flamengo são os brasileiros que seguem vivos na disputa pelo título.

Palmeiras x River Plate-ARG

O árbitro do jogo do Verdão, que tem como adversário o River Plate, da Argentina, será o uruguaio Andrés Monte, que terá como assistentes os conterrâneos Nicolas Taran e Andrés Nievas. O VAR será comandado por Christian Ferreyra, também do Uruguai.

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1, no estádio Más Monumental, na Argentina, e precisa de apenas um empate para avançar à semifinal da Libertadores. Caso passe, o time alviverde enfrentará o vencedor do duelo entre LDU-EQU e São Paulo.

A partida está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

São Paulo x LDU-EQU

O árbitro do jogo decisivo entre São Paulo e LDU-EQU será o venezuelano Alexis Ferreira, que atuará ao lado dos assistentes Lubin Torrealba e Alberto Ponte, também da Venezuela. Juan Soto, do mesmo país, ficará a cargo do VAR.

Diferentemente do seu rival, o Tricolor perdeu na ida, por 2 a 0, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. Assim, o time de Hernán Crespo terá que vencer por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal.

A bola rola no Morumbis, em São Paulo, na próxima quinta-feira, às 19h.

Estudiantes-ARG x Flamengo

Já o Flamengo busca uma vaga na semifinal contra o Estudiantes, da Argentina. O primeiro jogo, que terminou com vitória rubro-negra por 2 a 1, ficou marcado pela arbitragem polêmica do árbitro colombiano Andrés Rojas, que expulsou Gonzalo Plata em um lance controverso. A Conmebol, entretanto, retirou o cartão vermelho do atacante do time carioca.

O trio de arbitragem do jogo da volta será chileno. Piero Maza ficará responsável pelo apito, enquanto Claudio Urrutia e Jose Retamal serão os assistentes. O VAR terá como responsável Jose Cabero.

O embate decisivo entre as equipes está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, no Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Racing-ARG x Vélez-ARG

O único embate sem brasileiros nas quartas da Libertadores é protagonizado pelos argentinos Racing e Vélez Sarsfield. Na ida, o time de Avellanada venceu por 1 a 0 e tem a vantagem de decidir em casa. O uruguaio Esteban Ostojich será o árbitro, acompanhado dos assistentes Martin Soppi e Hector Bergalo, além de Andres Cunha, que comandará o VAR.

As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 19h, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina.