Conmebol admite erro e explica não intervenção do VAR em expulsão de Plata

Após a grande repercussão sobre a arbitragem de Andres Rojas no duelo entre Flamengo e Estudiantes-ARG pela Libertadores, a Conmebol se pronunciou nesta sexta-feira. A entidade sul-americana admitiu o erro na expulsão de Gonzalo Plata, no segundo tempo, além de explicar a não intervenção do VAR no lance.

"O atacante rubro-negro toca a bola e, posteriormente, o defensor acerta o pé do atacante. Ambos caem no chão e o lance NÃO configura falta do atacante. O arbitro observa a ação e pune INCORRETAMENTE o jogador do Flamengo, aplicando a ele o segundo cartão amarelo", disse o narrador do vídeo oficial postado pelo Conmebol.

Não intervenção do VAR

Em seguida, o narrador ressalta que o VAR não pode interferir em casos de SEGUNDO cartão amarelo.

"O VAR poderá intervir no jogo dentro das quatro situações revisáveis, são elas: gols, pênaltis, cartão vermelho direto e troca de identidade. Como nenhuma destas situações ocorreu, o VAR não pôde intervir", finalizou.

Em seguida, nos áudios reais da cabine do VAR na hora da expulsão, os profissionais analisam o contato entre os jogadores e a região da falta, para ver se haveria uma possibilidade de recomendação para possível pênalti. Entretanto, como o lance aconteceu fora da área, nada pôde ser feito.