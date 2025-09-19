Com gol de Luighi, Palmeiras vence o Referência e abre vantagem nas oitavas do Paulista sub-20
O sub-20 do Palmeiras largou em vantagem nas oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria. Nesta sexta-feira, o Verdão venceu o Referência por 2 a 0, no Estádio Hermínio Espósito, em Embu das Artes, com gols de Diogo e Luighi.
O atacante Luighi, que está integrado ao time profissional, começou no banco de reservas e entrou na segunda etapa para dar números finais ao jogo.
Dono da melhor campanha, o Verdão tem a vantagem de definir a vaga em casa. As equipes voltam a se enfrentar no jogo de volta na próxima sexta-feira. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília), na Arena Barueri.
Os gols do jogo
As Crias da Academia abriram o placar aos 17 minutos do segundo tempo. Riquelme Fillipi cobrou escanteio pela esquerda, e Diogo balançou a rede. Dez minutos depois, Guilherme Nogueira encontrou Luighi, que invadiu a área e finalizou cruzado para garantir a vitória.
A campanha do Palmeiras no Paulista sub-20
O Palmeiras faz boa campanha no Paulista sub-20. Ao todo, soma 18 partidas, com 15 vitórias, um empate e duas derrotas. As Crias da Academia buscam seu 14º título do Paulista sub-20, tendo conquistado seis das últimas oito edições do torneio. O último título foi em 2023, quando o Verdão venceu o São Paulo, vencendo os dois jogos da final.