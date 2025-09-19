Topo

Esporte

Com desfalque, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

19/09/2025 20h13

O Palmeiras finalizou, na tarde desta sexta-feira, a preparação para o confronto contra o Fortaleza, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada no Allianz Parque, palco da partida marcada para este sábado, às 21 horas (de Brasília).

Desfalcado, o elenco realizou uma atividade de passes em campo reduzido e um trabalho tático posicional comandado pelo técnico Abel Ferreira. Para o duelo com o Leão, o treinador ganhou a baixa do lateral direito Khellven, que sofreu um trauma no pé no jogo contra o River Plate.

A equipe palmeirense teve apenas dois dias de trabalho após retornar da Argentina, onde venceu o River na partida de ida das quartas de final da Libertadores.

Provável escalação do Palmeiras

Pensando no confronto decisivo pela Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira, também no Allianz Parque, Abel Ferreira pode optar por uma escalação mista. Além de Khellven, o atacante Paulinho segue como desfalque, ainda em recuperação de cirurgia na perna direita.

Sendo assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio (Raphael Veiga); Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque (Flaco López).

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 46 pontos conquistados, atrás de Flamengo (50) e Cruzeiro (47). O Verdão defende uma sequência invicta de dez partidas: sete vitórias e três empates.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Novorizontino marca nos acréscimos, derrota o Athletic e 'dorme' no G-4 da Série B

Novorizontino marca no final, vence o Athletic e entra no G4 da Série B

Rafael Fiziev se lesiona e deixa a luta contra Charles Do Bronx no UFC Rio

Hipismo: Stephan Barcha é vice-campeão do GP5, na França

Com desfalque, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Liverpool x Everton pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Vitória x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Luna Hardman detalha recuperação, se surpreende com semi e leva Wahine com leveza: "Fazendo o que amo"

Remo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Ceará x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações