Com desfalque, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou, na tarde desta sexta-feira, a preparação para o confronto contra o Fortaleza, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada no Allianz Parque, palco da partida marcada para este sábado, às 21 horas (de Brasília).

Desfalcado, o elenco realizou uma atividade de passes em campo reduzido e um trabalho tático posicional comandado pelo técnico Abel Ferreira. Para o duelo com o Leão, o treinador ganhou a baixa do lateral direito Khellven, que sofreu um trauma no pé no jogo contra o River Plate.

A equipe palmeirense teve apenas dois dias de trabalho após retornar da Argentina, onde venceu o River na partida de ida das quartas de final da Libertadores.

Provável escalação do Palmeiras

Pensando no confronto decisivo pela Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira, também no Allianz Parque, Abel Ferreira pode optar por uma escalação mista. Além de Khellven, o atacante Paulinho segue como desfalque, ainda em recuperação de cirurgia na perna direita.

Sendo assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio (Raphael Veiga); Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque (Flaco López).

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 46 pontos conquistados, atrás de Flamengo (50) e Cruzeiro (47). O Verdão defende uma sequência invicta de dez partidas: sete vitórias e três empates.