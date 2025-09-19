Cleber comemora gol pela Seleção e mira semifinal da Copa das Nações de futsal

O Brasil venceu a Guatemala por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal da Copa das Nações de futsal. O ala Cleber, autor de um dos gols da Seleção, celebrou a classificação e projetou a próxima fase da competição.

"Fico muito feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória. É minha primeira competição oficial com a Seleção e poder sentir esse calor do povo brasileiro é muito especial. Não tenho palavras para descrever a emoção, é só aproveitar a oportunidade", afirmou.

Os artilheiros da vitória da Seleção Brasileira diante da Guatemala! ??? pic.twitter.com/y3DpjTeZ4e ? CBF_futsal (@CBF_Futsal) September 19, 2025

Apesar do triunfo, o ala reconheceu que o desempenho da Seleção ficou abaixo do esperado. Cleber apontou que a equipe precisa melhorar para chegar à final.

"Acho que fomos um pouco abaixo do que podemos render. Agora é corrigir o que precisa ser corrigido e mostrar outro jogo no sábado. É um momento importante e vamos entrar com outra postura para buscar a vaga na final", completou.

Seleção na semifinal

Líder do Grupo A, o Brasil agora aguarda o perdedor entre França e Paraguai nas semifinais. As duas equipes entram em quadra nesta sexta-feira, às 20h15 (horário de Brasília).