Topo

Esporte

Cleber comemora gol pela Seleção e mira semifinal da Copa das Nações de futsal

19/09/2025 14h00

O Brasil venceu a Guatemala por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal da Copa das Nações de futsal. O ala Cleber, autor de um dos gols da Seleção, celebrou a classificação e projetou a próxima fase da competição.

"Fico muito feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória. É minha primeira competição oficial com a Seleção e poder sentir esse calor do povo brasileiro é muito especial. Não tenho palavras para descrever a emoção, é só aproveitar a oportunidade", afirmou.

Apesar do triunfo, o ala reconheceu que o desempenho da Seleção ficou abaixo do esperado. Cleber apontou que a equipe precisa melhorar para chegar à final.

"Acho que fomos um pouco abaixo do que podemos render. Agora é corrigir o que precisa ser corrigido e mostrar outro jogo no sábado. É um momento importante e vamos entrar com outra postura para buscar a vaga na final", completou.

Seleção na semifinal

Líder do Grupo A, o Brasil agora aguarda o perdedor entre França e Paraguai nas semifinais. As duas equipes entram em quadra nesta sexta-feira, às 20h15 (horário de Brasília).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Diretor do Fla vê arbitragem 'sem vergonha' e se preocupa com jogo de volta

São Paulo trabalha para ter Lucas e Oscar em decisão contra a LDU

Conmebol acata recurso do Flamengo, anula expulsão e Plata encara Estudiantes em La Plata

Neymar fica fora do treino e passa a ser dúvida do Santos para clássico com o São Paulo na Vila

Avancini disputa Mundial de Ciclismo de Estrada após adeus ao Mountain Bike

Hamilton mostra cautela após 1º treino com Ferrari no topo da F-1: 'Diria para não exagerarmos'

Destaque do Barcelona, Rashford é eleito o melhor da primeira rodada da Liga dos Campeões

Neymar não treina com elenco do Santos na Vila e vira dúvida para clássico

Cleber comemora gol pela Seleção e mira semifinal da Copa das Nações de futsal

Brasileiras dominam semis da categoria Máster, e Wahine terá final portuguesa no Pro Júnior

Veja fotos do penúltimo treino do Santos antes de duelo com o São Paulo