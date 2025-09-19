Topo

Esporte

Citadini propõe separação das contas do futebol e do clube social ao Conselho do Corinthians

19/09/2025 19h35

O conselheiro Antônio Roque Citadini, derrotado na eleição presidencial para Osmar Stabile, enviou ao Conselho Deliberativo do Corinthians, em conjunto com o sócio Cyrillo Cavalheiro Neto, uma proposta de alteração estatutária. Trata-se de segregação contábil e orçamentária entre o departamento social e o de futebol.

O requerimento, ao qual a Gazeta Esportiva teve acesso, sugere a determinação de regras claras para a separação da gestão financeira entre as atividades do clube social, localizado no Parque São Jorge, e do futebol, que abrange a equipe principal masculina, feminina e as categorias de base.

O atual estatuto social não prevê de forma detalhada essa divisão, o que, no entendimento de Citadini e Cyrillo, dificulta a análise individualizada de desempenho e a responsabilização financeira de cada departamento. Eles defendem que, separando as contas, o Corinthians terá "melhor fiscalização das finanças, uma gestão orçamentária mais rigorosa e autossustentabilidade financeira em cada área", evitando que prejuízos ou lucros de determinados setores mascarem a realidade de outro.

Corinthians

O que diz a proposta

O documento propõe que o departamento de futebol administre suas receitas e despesas de forma autônoma, incluindo direitos de transmissão, patrocínios, transações de atletas, bilheteria e programas de sócio torcedor, dentre outros recursos que seriam destinados exclusivamente a investimentos no futebol.

O departamento social do Corinthians, por sua vez, também teria gestão financeira independente. Seus custos de manutenção, infraestrutura, atividades recreativas e eventos serão primariamente cobertos pelas receitas geradas por suas atividades, tais como mensalidades associativas, taxas de serviços e locação de espaços e patrocínios específicos da área social, dentre outros.

Já as modalidades esportivas olímpicas deverão buscar, com apoio do departamento de marketing, financiamento externo, como patrocínios específicos, convênios com entidades públicas e privadas e a utilização de mecanismos de incentivo fiscal e leis de fomento ao esporte.

As modalidades esportivas não olímpicas, tais como bocha, peteca, tamboréu e futebol associativo, seriam subsidiadas por receitas provenientes das mensalidades do departamento social ou por taxas extraordinárias

específicas para sua manutenção e desenvolvimento, a serem definidas e aprovadas pelos órgãos competentes do clube, com base em seu planejamento orçamentário.

Próximos passos

O requerimento foi entregue a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele agora deve encaminhar a ideia à Comissão da Reforma do Estatuto, que irá debater e decidir como tal proposta será levada adiante.

Uma possibilidade é que este e outros trechos da reforma estatutária sejam levados para ser votados de forma separada.

Cronograma da reforma estatutária

Conforme cronograma da reforma estatutária, apresentado por Romeu Tuma Júnior e Leonardo Pantaleão, vice do CD, no início deste mês, a expectativa é que pré-projeto seja finalizado ainda em setembro. Em outubro, ele deve ser submetido a análise e discussões finais.

Assim que o texto estiver pronto, o Conselho irá deliberar a aprovação do novo estatuto para que, posteriormente, ele seja votado em uma Assembleia Geral, com a presença dos associados. Isso deve acontecer entre novembro e dezembro. Se aprovado, entrará em vigor de maneira imediata.

