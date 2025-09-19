Arnaldo: São Paulo tem 'chance ínfima' de classificação na Libertadores

Reverter a derrota por 2 a 0 diante da LDU e seguir na Libertadores é uma missão improvável para o São Paulo, avalia Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

O futebol é realidade. Reverter 2 a 0 em Libertadores, só o time do Telê, uma vez, em 1993. É estatístico. Numa eliminatória, por mais que o São Paulo tenha tomado os dois gols quando estava jogando bem, mas na Libertadores não é exatamente a fórmula do sucesso jogar bem. O São Paulo jogou mais futebol do que em Medellín, por exemplo, contra o Atlético Nacional, mas ele saiu com 0 a 0 não sabe até hoje como e aí ontem sai de 2 a 0, um placar praticamente irreversível. A história mostra isso. Arnaldo Ribeiro

Até porque o São Paulo, para reverter 2 a 0, além de não poder errar mais, ele tem que ser muito eficiente na frente, só que ele não tem o time do Palmeiras ou o time do Flamengo, os jogadores do Palmeiras e do Flamengo. Pelo contrário, ele perdeu todos os seus principais definidores na temporada, à exceção do Luciano, que ontem foi muito mal. Então, um dos grandes problemas do São Paulo é a incapacidade de definir bem jogadas por falta de qualidade. Simplesmente isso. Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, a LDU mostrou organização e soube explorar os momentos certos, enquanto o São Paulo mostrou seus limites técnicos e depende de algo fora do comum para avançar.

São Paulo jogou bem, mas acabou 2 a 0. A LDU jogou nos seus limites, soube pressionar nos momentos certos na saída de bola e fez 2 a 0. Essa a questão. Qual é a possibilidade de um time tecnicamente com esses limites ganhar por mais dois gols de diferença?

Arnaldo Ribeiro

A gente talvez despreze algumas situações. A LDU terminou em primeiro no grupo do Flamengo e eliminou o atual campeão da Libertadores. O técnico brasileiro, o Tiago Nunes, ninguém quer no Brasil, mas ele conhece muito bem as equipes brasileiras. Então tem virtudes. Hoje, se você tem um time organizado, consciente dos seus limites, ele pode ir longe numa competição. E a LDU está fazendo o papel dela.

Arnaldo Ribeiro

