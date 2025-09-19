Topo

Ceará x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

19/09/2025 20h00

Neste sábado, o Bahia visita o Ceará, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Castelão.

Onde assistir Ceará x Bahia ao vivo?

Pay-per-viewPremiere

Como chega o Bahia?

O Bahia vem de duas derrotas seguidas, uma pelo Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Cruzeiro na última segunda-feira, na Arena Fonte Nova, por 2 a 1.

A equipe do técnico Rogério Ceni ocupa a 6ª posição, com 36 pontos.

Como chega o Ceará?

Por outro lado, o Ceará não vence há três rodadas, com dois empates e uma derrota no período. No último domingo, o Vozão buscou o empate diante do Vasco, em São Januário, em 2 a 2.

A equipe ocupa a 11ª posição, com 27 pontos conquistados.

Histórico de confrontos

O Bahia tem vantagem sobre Ceará no retrospecto geral do confronto, com 22 vitórias sobre o rival. O Vozão, por sua vez, tem 20 vitórias, além de 15 empates.

Prováveis escalações

  • Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Willian Machado, Marllon e Nicolas; Diego, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul

  • Técnico: Léo Condé

  • Bahia: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Sanabria

  • Técnico: Rogério Ceni

Ficha técnica

Ceará x Bahia

  • Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

  • Data: Sábado, 20 de setembro de 2025

  • Horário: 18h30 (de Brasília)

  • Competição: Campeonato Brasileiro - 24ª rodada

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)

  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

