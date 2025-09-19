Campeão mundial em 2014 e presente nos 7 a 1 sobre Brasil, alemão Boateng anuncia aposentadoria

Chegou ao fim nesta sexta-feira a carreira do zagueiro alemão Jérome Boateng, de 37 anos, que fez história no Bayern de Munique, foi campeão do Mundo na Copa de 2014, disputada no Brasil e que esteve em campo no eterno 7 a 1 sobre os brasileiros nas semifinais do Mineirão.

O jogador usou as redes sociais para anunciar a aposentadoria dos gramados. "Família, amigos, fãs, chegou a hora. Preciso contar uma coisa para vocês. O futebol me deu tanto, agora é hora de seguir em frente, não porque preciso, mas porque estou pronto", disse o jogador em um vídeo no qual mostra todas as camisas que vestiu na carreira e, no fim, vira as costas e sai andando, sem uniforme.

O defensor decidiu pela aposentadoria após passagem frustrada pelo LASK, da Áustria, onde rescindiu contrato no mês passado após clima ruim com a torcida. Ele era constantemente vaiado depois de uma possível agressão à namorada ainda em 2018 ter sido revelada - após receber multa de 200 mil euros e uma advertência, o caso acabou arquivado na justiça em março deste ano por insuficiência de provas.

Boateng fez história defendendo o Bayern de Munique, no qual ergueu 26 títulos. Entre os principais estão nove do Campeonato Alemão, duas Ligas dos Campeões, duas Supercopas da Uefa e dos Mundiais de Clube (Copa Intercontinental). Foram impressionantes 667 jogos, com 14 gols e 41 assistências na carreira.

Pela seleção alemã, ganhou o Europeu juvenil em 2009, a Copa do Mundo de 2014 sobre a Argentina no Maracanã. Ainda foi eleito o jogador da Alemanha em 2016. Apesar de parar de jogar, Boateng não revelou se os projetos futuros serão ligados ao futebol.