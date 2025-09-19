Camp Nou continua fechado, e Barcelona anuncia jogo contra o PSG na Champions para Montjuic

O Barcelona ainda não terá o Spotify Camp Nou à disposição na Liga dos Campeões. O clube espanhol anunciou na manhã desta sexta-feira que sua estreia em casa na competição continental contra o PSG, no dia 1º de outubro, será no Estadio Olímpic Lluís Companys, em Montjuic, na Espanha.

De acordo com a nota oficial, o Barcelona afirmou que continua trabalhando para obter as autorizações e licenças necessárias para a reabertura do Camp Nou em um futuro próximo.

Além disso, a partida entre os times continuará tendo a mesma capacidade de público que vinha sendo disponibilizada na temporada 2024/25. Em sua primeira partida em casa por La Liga, contra o Valencia, o Barça atuou no pequeno Estadi Johan Cruyff.

Job done in Newcastle ? pic.twitter.com/RoLybYXJOn ? FC Barcelona (@FCBarcelona) September 18, 2025

Veja a nota oficial do Barcelona:

"O FC Barcelona informa que a segunda partida correspondente à fase da Liga dos Campeões , na quarta-feira, 1º de outubro, às 21h00, contra o Paris Saint-Germain , será disputada no Estadi Olímpic Lluís Companys .

O Clube continua trabalhando intensamente para obter as autorizações administrativas necessárias para a abertura do Spotify Camp Nou em um futuro próximo.

O FC Barcelona agradece aos seus membros e torcedores pela compreensão e apoio durante um processo tão complexo e emocionante como o retorno ao novo Spotify Camp Nou"