Camisa do Palmeiras para jogo contra o Fortaleza terá homenagem à atacante indicada à Bola de Ouro

A atacante Amanda Gutierres, da equipe feminina do Palmeiras, receberá uma homenagem na camisa utilizada pela equipe masculina, neste sábado, pela indicação à Bola de Ouro. A ação, presente no jogo contra o Fortaleza, acontecerá com a patrocinadora máster do clube.

No uniforme que a equipe masculina do Alviverde usará neste sábado, haverá uma mensagem de incentivo à atacante junto à logomarca da Sportingbet, presente no meio da camisa. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam a partir das 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Indicada ao prêmio Bola de Ouro

Artilheira das Palestrinas, "Gutigol" foi indicada ao prêmio Bola de Ouro concedido pela prestigiada revista "France Football" na categoria melhor jogadora do mundo na temporada. A cerimônia será realizada nesta segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Única jogadora entre as 30 finalistas do prêmio Bola de Ouro que não atua na Europa ou Estados Unidos, Amanda Gutierres estará no presente no Allianz Parque para ver de perto a homenagem. Além disso, a atacante irá anunciar ao público a escalação do Verdão para enfrentar o Fortaleza e depois assistirá ao duelo em um camarote do estádio.

Ação para a torcida do Palmeiras

Os clientes da empresa de apostas esportivas poderão personalizar gratuitamente a sua camisa do clube com o número 9 e o nome de Gutierres nas costas na unidade da Palmeiras Store do Allianz Parque, localizada na Rua Palestra Itália, 200.

Os números de Amanda Gutierres pelo Palmeiras

No Palmeiras desde 2023, a atacante de 24 anos é a maior artilheira da equipe feminina do Verdão, com 66 gols em 90 partidas. Principal goleadora do Campeonato Brasileiro feminino nas últimas três temporadas (2023, 2024 e 2025), também foi artilheira da Copa América de 2025, competição conquistada pela Seleção Brasileira.