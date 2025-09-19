Topo

Esporte

Caio Bonfim se torna o maior medalhista brasileiro em mundiais de atletismo

Caio Bonfim durante prova da marcha atlética no Mundial de Atletismo, em Tóquio - PHILIP FONG/AFP
Caio Bonfim durante prova da marcha atlética no Mundial de Atletismo, em Tóquio Imagem: PHILIP FONG/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

19/09/2025 23h48

Com ouro no Mundial de Tóquio, no Japão, Caio Bonfim se tornou o brasileiro com mais medalhas conquistadas em mundiais de atletismo, ultrapassando Claudinei Quirino.

O que aconteceu

O atleta chegou ao seu quarto pódio na carreira, após a primeira posição da marcha atlética 20 km nesta sexta-feira, e somou a medalha junto à prata dos 35 km, também no Mundial de Tóquio, e os bronzes de 2017 e 2023.

Claudinei Quirino era o brasileiro com mais conquistas em Mundiais de atletismo: o atleta foi bronze no Mundial de Atenas, em 1997, nos 200m; prata nos 200m e bronze no 4x100m em Sevilha, em 1999.

Caio foi ouro com tempo de 1h18min35s - oito segundos à frente do segundo colocado, o chinês Zhaozhao Wang.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Caio Bonfim diz que perdeu aliança na prova e não sabia que era o líder

Caio Bonfim se torna o maior medalhista brasileiro em mundiais de atletismo

Caio Bonfim é ouro na Marcha Atlética de 20 km e bate recorde de medalhas em Mundiais

Ex-técnico da seleção, Lazaroni é operado após sangramento no nariz

Caio Bonfim brilha e conquista ouro nos 20 km da marcha atlética no Mundial

Caio Bonfim é ouro na marcha atlética 20 km no Mundial de Atletismo

Desafio no VAR: Comercial perde recurso, sofre empate do XV, e torcida invade campo

Conmebol define arbitragem dos jogos de volta das quartas da Libertadores

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Flavio Cobolli pela Laver Cup: onde assistir

Jogador com mais vitórias na Libertadores, Weverton celebra marca e busca mais uma taça com o Palmeiras

Novorizontino marca nos acréscimos, derrota o Athletic e 'dorme' no G-4 da Série B