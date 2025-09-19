Caio Bonfim se torna o maior medalhista brasileiro em mundiais de atletismo

Com ouro no Mundial de Tóquio, no Japão, Caio Bonfim se tornou o brasileiro com mais medalhas conquistadas em mundiais de atletismo, ultrapassando Claudinei Quirino.

O que aconteceu

O atleta chegou ao seu quarto pódio na carreira, após a primeira posição da marcha atlética 20 km nesta sexta-feira, e somou a medalha junto à prata dos 35 km, também no Mundial de Tóquio, e os bronzes de 2017 e 2023.

Claudinei Quirino era o brasileiro com mais conquistas em Mundiais de atletismo: o atleta foi bronze no Mundial de Atenas, em 1997, nos 200m; prata nos 200m e bronze no 4x100m em Sevilha, em 1999.

Caio foi ouro com tempo de 1h18min35s - oito segundos à frente do segundo colocado, o chinês Zhaozhao Wang.