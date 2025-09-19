Caio Bonfim é ouro na Marcha Atlética de 20 km e bate recorde de medalhas em Mundiais
Caio Bonfim se tornou o atleta brasileiro com mais medalhas em Campeonatos Mundiais, nesta sexta-feira, ao ganhar o ouro na Marcha Atlética de 20 quilômetros, em Tóquio, no Japão, com o tempo de 1h18min35. O brasiliense, de 34 anos, segundo colocado no ranking mundial, somou o quarto pódio, pois já havia sido bronze em 2017 e 2023, além de conquistar prata na Marcha de 35 km na sexta-feira passada nesta edição.
Caio supera desta forma o lendário velocista Claudinei Quirino, que ganhou três medalhas em Mundiais de Atletismo. E também se junta a Fabiana Murer (salto com vara, em 2011) e Alisson dos Santos (400 metros com barreiras, 2022) como os brasileiros campeões mundiais.
Caio fez uma prova sensacional. Iniciou no segundo bloco e passou no quinto quilômetro em 27º lugar. "Eu sei o que estou fazendo", disse Caio para a sua mãe e técnica, Gianetti Sena, durante o percurso, segundo a reportagem do SporTV. No oitavo quilômetro, o brasileiro deu o primeiro sprint e chegou ao 11º lugar.
No 13º km, Caio disparou e assumiu a liderança da prova, tendo um japonês e dois chineses ao seu lado. No quilômetro 15, o brasileiro chegou a ocupar o oitavo lugar, dando a impressão de que estaria fora da disputa por medalha.
Sem cometer faltas, Caio viu o japonês Toshikazu Yamanishi, grande favorito, ser punido com dois minutos parado no box e ficar fora da prova quando estava na liderança, por cometer três faltas por 'flutuação'. Ele terminou em 28º lugar. O brasileiro aumentou o ritmo nos dois quilômetros finais e assumiu a liderança no quilômetro final.
Visivelmente emocionado, Caio manteve o ritmo e venceu a prova com oito segundos de vantagem para o chinês Wang Zhaozhao, com o espanhol Paul McGrath em terceiro.
Caio quebrou o protocolo e foi comemorar coma mãe, após ser erguido no colo por Matheus Corrêa, outro brasileiro na prova, que terminou em 17°. Max Gonçalves dos Santos ficou 42°.