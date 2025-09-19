Caio Bonfim é ouro na marcha atlética 20 km no Mundial de Atletismo
Caio Bonfim é ouro! O atleta chegou na primeira posição nos 20 km da marcha atlética e conquistou a maior honraria nesta sexta-feira, no Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão.
O que aconteceu
O brasileiro completou a prova com 1h18min35s, oito segundos à frente do segundo colocado. O marchador percorreu os últimos 6 km entre os mais bem classificados, entre a liderança e a sexta colocação.
Com o resultado, Bonfim chegou a mais uma medalha no Mundial, após conquistar o prata nos 35 km.
O atleta já possui outra medalha de prata na carreira, quando chegou na segunda colocação dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado.
A prova
Caio acompanhou durante toda a prova o pelotão de líderes, mas logo no início preferiu ficar um pouco mais distante do grupo principal, a seis segundos de distância do primeiro colocado.
A estratégia foi estar sempre próximo, mas deixar para atacar no final, quando o desgaste dos adversários fosse maior. E foi isso que ele fez.
Nas duas últimas voltas, ele se aproximou da dianteira e, como tinha menos cartões que seus rivais, pôde apertar o passo.
No último quilômetro ele atacou, assumiu a liderança e entrou no estádio à frente do chinês Wang, que ficou com a prata, e do espanhol McGrath, bronze.