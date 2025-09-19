Caio Bonfim brilha e conquista ouro nos 20 km da marcha atlética no Mundial

Nesta sexta-feira, na prova masculina de 20 km da marcha atlética pelo Mundial de Atletismo em Tóquio, o brasileiro Caio Bonfim brilhou e conquistou a medalha de ouro com o tempo de 1h18min35s, seguido do chinês Wang Zhen (1h18min43s) e do espanhol Paul McGrath (1h18min45s).

Bonfim esteve parte da prova atrás dos cinco primeiros colocados, mas protagonizou uma recuperação impressionante na reta final. Nos últimos metros, conseguiu ultrapassar Wang, o francês Aurélien Quinion e o espanhol McGrath, assumindo a liderança e cruzando a linha de chegada em primeiro lugar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Medalhista de ouro no Mundial, Caio foi ainda prata nas Olimpíadas de Paris 2024 e na prova dos 35 km, realizada em Tóquio na última sexta-feira (12). Além disso, o brasileiro soma duas medalhas de bronze em edições anteriores do Mundial, em Londres (2017) e Budapeste (2023).