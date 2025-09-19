Topo

Brasileiro aparece entre os destaques da 1ª rodada da Champions League

19/09/2025 13h30

A primeira rodada da Champions League 2025/26 já teve grandes atuações individuais e números expressivos. Entre os destaques, o brasileiro Matheus Silva, do Qarabag, liderou o ranking de desarmes, enquanto o astro Kylian Mbappé, agora no Real Madrid, mostrou seu poder ofensivo com o maior número de finalizações e chutes a gol.

?? Champions League: Matheus Silva brilha

O brasileiro Matheus Silva, do Qarabag (Azerbaijão), foi um dos nomes mais eficientes defensivamente na vitória surpreendente do seu time contra o Benfica, com 7 desarmes (segundo a SofaScore), ao lado de Fedde Leysen, do Saint-Gilloise. O desempenho coloca o jogador entre os principais da rodada da Champions League.

? Mbappé domina as estatísticas ofensivas

Um dos pilares do Real Madrid diante do Olympique de Marselha, Mbappé liderou em finalizações (10) e finalizações no gol (5), mostrando que está pronto para ser protagonista na competição. O francês foi o atacante mais perigoso da rodada.

? Vlahovic decisivo, Foden criativo

  • Dusan Vlahovic (Juventus) participou diretamente de 3 gols, sendo o jogador mais decisivo da rodada.

  • Phil Foden (Manchester City) liderou em passes decisivos, com 8, mostrando sua capacidade de criação no meio-campo.

? Outros destaques na Liga dos Campeões

  • Passes certos: Edmond Tapsoba (Leverkusen) - 114

  • Lançamentos: Aleix Garcia (Leverkusen) - 10

  • Defesas: Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha) - 13. 

