Brasileiras dominam semis da categoria Máster, e Wahine terá final portuguesa no Pro Júnior
Na manhã desta sexta-feira, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro conheceu as semifinalistas da categoria Máster, além das duas finalistas da categoria Pro Júnior. As duas campeãs serão coroadas neste sábado, assim como a grande vencedora da categoria Profissional.
Foram realizadas, ao todo, dez baterias nesta sexta-feira - quatro da categoria Máster e seis da categoria Pro Júnior. As demais baterias serão realizadas já neste sábado, novamente pela manhã.
Quartas da categoria Pro Júnior
As quartas de final da categoria Pro Júnior começaram a todo vapor. Maria Padrela (POR) foi a primeira a avançar às semis, vencendo a francesa Ambre Gautier por 12,50 contra 7,75. Já na segunda bateria, a portuguesa Luana Dourado brilhou novamente e somou mais uma nota 10, terminando com pontuação de 16,25 contra os 9,25 da brasileira Mayra Gonçalves.
Em seguida, foi a vez da peruana Hannah Saavedra se classificar às semifinais depois de superar Filipa Freitas, de Portugal, por 9,00 a 6,90. Por fim, a última semifinalista foi Alice Teotonio, que conseguiu uma boa onda nos dois minutos finais da bateria e virou sobre a francesa Emie Padois, vencendo por 13,85 a 13,50.
Semifinais Pro Júnior
Os confrontos das semifinais Pro Júnior, portanto, ficaram da seguinte maneira:
- Maria Padrela (POR) x Luana Dourado (POR)
- Hannah Saavedra (PER) x Alice Teotonio (POR)
Na primeira bateria da semifinal, Luana Dourado deu show mais uma vez. A portuguesa conseguiu duas notas altas - 9,5 e 8,00 - e ficou com somatório de 17,5, vencendo a compatriota Maria Padrela, que totalizou 5,5 pontos na bateria.
Já na segunda semifinal, outra portuguesa se deu bem: Alice Teotonio superou Hannah Saavedra, com pontuação de 13,75, superior aos 8,75 conquistados pela peruana. Com isso, a final da categoria Pro Júnior será de domínio total português.
Veja, abaixo, a grande final da categoria Pro Júnior:
- Luana Dourado (POR) x Alice Teotonio (POR)
Quartas da categoria Máster
Já as quartas de final da categoria Máster aconteceram logo depois das baterias iniciais do Pro Júnior. Três brasileiras se classificaram às semifinais: Nicolle Calheiros, Joselani Amorim e Maylla Venturin, além também da portuguesa Catarina Sousa.
Nicolle Calheiros venceu a compatriota Guta Borges, com score de 12,75 contra 7,15. Já Joselani Amorim superou Juliana Dourado, que havia eliminado a favorita Mariana Nogueira (13,50 a 9,65).
Enquanto isso, a portuguesa Catarina Sousa eliminou a brasileira Dadá Oliveira, com pontuação de 12,00 a 9,00). Por fim, na última bateria, a capixaba Maylla Venturin despachou a concorrência de Marta Leitão, de Portugal, ao vencer por 14,25 contra 8,75 da europeia.
Confira, abaixo, os confrontos das semifinais da categoria Máster:
- Nicolle Calheiros (BRA) x Joselani Amorim (BRA)
- Catarina Sousa (POR) x Maylla Venturin (BRA)
Data e horário das decisões
- Baterias finais das categorias Profissional, Máster e Pro Júnior: Sábado, a partir das 9h (de Brasília).
*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.