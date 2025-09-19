Topo

Diretor do Fla vê arbitragem 'sem vergonha' e se preocupa com jogo de volta

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, critica arbitragem de jogo contra o Estudiantes
José Boto, diretor de futebol do Flamengo, critica arbitragem de jogo contra o Estudiantes Imagem: Reprodução / Canal UOL
19/09/2025

O diretor de futebol José Boto afirmou que o Flamengo está preocupado com a condução do jogo de volta contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Copa Libertadores, após a arbitragem "sem vergonha" da vitória de ontem, por 2 a 1.

Foi reparado o erro. Era uma injustiça com Plata e com a gente, mas não foi reparado o que se passou ontem no Maracanã. Estou muito preocupado com jogo de volta, porque, se na nossa casa um árbitro consegue fazer aquilo, de uma forma quase arrogante, fico preocupado com o que pode fazer fora da nossa casa. José Boto, ao Seleção sportv

Vou falar em meu nome, e não do Flamengo, o que me parece é que a arbitragem teve tantos erros, foi tão má, tão sem vergonha, que a Conmebol se achou na obrigação de reverter aquilo que era possível.

A Conmebol reverteu a expulsão de Gonzalo Plata por uma falta em Rodríguez aos 36 minutos do segundo tempo. Dessa forma, o atacante está liberado para o jogo de volta, que acontece na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

O que mais José Boto falou

Protesto formal na Conmebol: "Nós fizemos um protesto formal em relação à arbitragem, não só pelo lance do Plata. A Conmebol nos respondeu hoje à tarde, dizendo que o Plata não merecia ser expulso, mas não foi só isso. Estou muito preocupado com o jogo da volta".

Arbitragem arrogante: "O assistente do Filipe Luís [técnico do Flamengo] foi perguntar sobre o critério dos amarelos ao quarto árbitro, de forma educada, e o quarto árbitro explodiu, de uma forma nervosa. Foi de uma forma arrogante, agressiva. Eu próprio, quando me dirigi ao árbitro, de forma educada, perguntando dos critérios, ele, de uma forma arrogante, pediu para a polícia me afastar. Uma série de comportamentos que não nos pareceram normais. Nos pareceu muito estranha a forma como conduziu o jogo".

