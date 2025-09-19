Boto detona arbitragem contra Flamengo e fará representação: 'Escândalo'

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, demonstrou muita revolta com a arbitragem da partida contra o Estudiantes (ARG) e avisou que fará uma representação formal na Conmebol para o que classificou como "escândalo" na vitória do Rubro-Negro por 2 a 1, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

"Isto não pode ser por acaso"

O dirigente português enumerou pontos que, no seu entender, prejudicaram o Flamengo na partida. O lance da expulsão de Plata, uma suposta irregularidade no gol do Estudiantes e ainda um segundo amarelo não dado a um jogador do time argentino.

"A Conmebol que analise bem o que se passou ali dentro. Um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar para o jogo da volta. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isto não pode ser por acaso. Mais uma vez, uma equipe que tem muito mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque e tem mais cartões amarelos do que a outra. Há um jogador do Estudiantes que faz uma falta gravíssima sobre o Arrascaeta e o árbitro nem amarelo lhe dá, e era o segundo amarelo", disse Boto, prosseguindo:

Acho que é escandaloso e vergonhoso, na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas dessas. Para o jogo da volta isso não pode repetir, e é importante alguém vir aqui falar, apesar de eu querer dizer outras coisas, mas vou ficar com o escândalo que se passou ali dentro

José Boto, diretor de futebol do Flamengo

Filipe Luís pede para árbitro não apitar mais na Libertadores

O tom de revolta também aconteceu na entrevista coletiva do técnico Filipe Luís. O treinador pediu para que o árbitro colombiano Andrés Rojas não apite mais na Libertadores.

O que eu espero é que esse árbitro não apite mais a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos? Deus o livre

Filipe Luís

O treinador seguiu com as reclamações e desejou que Rojas peça desculpas pela atuação, e que o perdoaria caso isso acontecesse:

Infelizmente, hoje, o árbitro quis ser protagonista do jogo. E quando isso acontece, ele apita desconcentrado, não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, faltas com cartões amarelos, uma arrogância e prepotência extrema com os nossos jogadores, e uma permissividade muito grande com o time deles. Essa arrogância do senhor Andres leva com o que várias famílias saiam daqui prejudicadas. O que eu gostaria era um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Todo mundo erra, eu também. Se ele reconhecesse, para mim, já estaria tudo certo. Mas já sabemos que isso não vai acontecer

Filipe Luís

Quem mais reclamou?

Samuel Lino, à Espn: "Acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Acho que os erros que foram cometidos hoje prejudicam a gente imensamente. Conseguiram um gol na nossa casa, mas que vai muito na consequência do que a arbitragem fez no jogo: expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelos que não são amarelos e para o time do Estudiantes nada. Esse que é o incrível. Então, a gente vai sair daqui muito prejudicado".

Bruno Henrique: "Olha o lance do Plata, é nítido. Não faz falta em hora nenhuma. Ele (Plata) projetou o pé na bola e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área é pênalti. Ele chutou o Plata, não foi o Plata que chutou ele".