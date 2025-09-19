Topo

Botafogo x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

19/09/2025 20h00

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Botafogo e Atlético-MG medem forças neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em compromisso válido pela 24ª rodada da competição nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Botafogo x Atlético-MG ao vivo?

O duelo entre Botafogo e Atlético-MG terá transmissão pela Amazon Prime (Streaming).

Como o Botafogo chega para o confronto

O Botafogo vive momento conturbado na temporada, vindo de eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores. Já no Brasileirão, empatou com o Mirassol na última rodada após abrir três gols de vantagem no jogo e ocupa a quinta posição, com 36 pontos conquistados.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, quer ver seu time mais atento, para evitar o apagão que aconteceu no segundo tempo contra o Mirassol. A ideia é melhorar a concentração.

"Vamos precisar sempre fazer a leitura certa do jogo. Não podemos perder a concentração em nenhum momento para não repetirmos os erros que acabamos cometendo em alguns jogos e nos custaram pontos que hoje fazem falta", disse ele.

Sobre a escalação, volante Danilo deve ser preservado por problemas musculares, com Newton assumindo a vaga.

Como o Atlético-MG chega para o confronto

O Galo, por sua vez, vem de empate por 2 a 2 com o Bolívar pela Copa Sul-Americana, onde joga a sua sorte na próxima quarta-feira. No Brasileiro, aparece na 13ª colocação, com 25 pontos. A meta, portanto, é se distanciar de vez da zona de rebaixamento, hoje afastada por apenas três pontos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 86 vezes na história. Até então, os números mostram amplo domínio dos cariocas: foram 37 triunfos do Botafogo, 21 empates e 28 vitórias para o Atlético-MG.

Estatísticas

Botafogo no Brasileiro

  • 5ª posição

  • 10 vitorias, 6 empates e 6 derrotas

  • 33 gols marcados

  • 17 gols sofridos

Atlético-MG no Brasileiro

  • 13ª posição

  • 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas

  • 21 gols marcados

  • 28 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Botafogo

Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez, Chris Ramos e Álvaro Montoro

Técnico: Davide Ancelotti

Provável escalação do Atlético-MG

Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Hulk e Reinier; Rony

Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

  • Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ficha técnica

BOTAFOGO-RJ X ATLÉTICO-MG

Competição: 24ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20 de setembro de 2025 (Sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

