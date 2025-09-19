Botafogo aposta em "minuto mágico" contra o Atlético-MG

Neste sábado, o Botafogo recebe o Atlético-MG no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, com a missão de reencontrar o caminho das vitórias. Sem vencer há 3 jogos, o Alvinegro encara um rival ainda mais pressionado, que acumula 6 partidas sem triunfo.

Minutos finais podem decidir o jogo

Apesar do momento instável das duas equipes, o Botafogo tem um trunfo estatístico importante: os 15 minutos finais. O Atlético-MG sofreu 8 dos seus 25 gols no Brasileirão nesse período ? justamente o intervalo em que o Botafogo é mais eficiente ofensivamente, com 10 dos seus 33 gols marcados na reta final das partidas.

Defesas vulneráveis

Outro dado que pode influenciar o resultado é a fragilidade defensiva recente dos dois times. O Botafogo foi vazado nos últimos 8 jogos, enquanto o Atlético-MG sofreu gols nas últimas 6 partidas. O cenário aponta para um confronto aberto, com chances de gols e emoção até o apito final.

Pressão e oportunidade

Com o apoio da torcida e os números jogando a favor nos momentos decisivos, o Botafogo tem a chance de encerrar o jejum e se aproximar da parte de cima da tabela - é o atual quinto colocado da classificação, com 36 pontos.

Já o Atlético-MG - amargando apenas a 13ª colocação do Brasileirão - precisa encontrar soluções para resistir à pressão e evitar mais uma frustração nos minutos finais.