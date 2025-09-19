Topo

Esporte

Bortoleto critica desempenho do carro e revela preocupação para GP do Azerbaijão de F-1

Baku, Azerbaijão

19/09/2025 15h21

A sexta-feira não foi muito proveitosa para o brasileiro Gabriel Bortoleto levando em conta o seu desempenho nos dois treinos livres realizados no circuito de Baku para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Nas duas sessões, o brasileiro da Sauber esteve longe de brigar no pelotão de cima e lamentou os problemas com o carro.

Na primeira atividade, o piloto foi prejudicado pela paralisação de 25 minutos por causa de um problema na pista, escapou duas vezes ao tentar a melhor volta e ficou em 14º. No segundo treino, o panorama não mudou, ele seguiu com dificuldades, e finalizou a movimentação em 15º.

"A pista é bem difícil com muita ondulação e muito buraco. Qualquer erro de freada já te coloca reto na curva e você pode acabar na parede. Foi um dia bom, mas complicado. Sinto que é difícil replicar uma boa volta a todo momento e preciso de um carro em que consiga acreditar e confiar 100%", afirmou o piloto em entrevista à Band.

Bortoleto comentou ainda sobre a confiança que precisa ter em uma boa classificação e afirmou que no circuito de rua de Baku a margem de erro acaba sendo mais estreita.

"Em outras pistas, se você dá uma escapada ou acontece algo, você consegue se salvar. Aqui não temos essa margem de erro. A gente precisa de um carro que se ajuste um pouco mais e vou trabalhar o dia e a noite inteira junto com os engenheiros. Temos de fazer esses ajustes para amanhã", completou o brasileiro.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre e, depois, para a definição do grid para a disputa do GP do Azerbaijão, que acontece neste domingo, às às 8h (horário de Brasília).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Conmebol retira punição de Gonzalo Plata, do Flamengo

Com gol de Luighi, Palmeiras vence o Referência e abre vantagem nas oitavas do Paulista sub-20

Bortoleto critica desempenho do carro e revela preocupação para GP do Azerbaijão de F-1

Copete visita treino do Santos antes de San-São e projeta futuro como técnico

Portuguesas Luana Dourado e Alice Teotonio duelam na final Pro Júnior do Wahine: "Não tenho pressão"

Diretor do Fla vê arbitragem 'sem vergonha' e se preocupa com jogo de volta

São Paulo trabalha para ter Lucas e Oscar em decisão contra a LDU

Conmebol acata recurso do Flamengo, anula expulsão e Plata encara Estudiantes em La Plata

Neymar fica fora do treino e passa a ser dúvida do Santos para clássico com o São Paulo na Vila

Avancini disputa Mundial de Ciclismo de Estrada após adeus ao Mountain Bike

Hamilton mostra cautela após 1º treino com Ferrari no topo da F-1: 'Diria para não exagerarmos'