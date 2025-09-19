Reginaldo Leme detalha problema de saúde e voto de confiança da Band

Após mais de 50 anos de carreira, Reginaldo Leme se consolidou como um dos maiores nomes da Fórmula 1 no Brasil. Sua primeira cobertura foi ainda em 1972, ano do primeiro título de Emerson Fittipaldi na categoria.

Aos 80 anos de idade, Reginaldo ainda ocupa com vigor o posto de comentarista principal das transmissões de Fórmula 1 da Band, emissora pela qual o jornalista desenvolveu enorme carinho nos últimos anos trabalhando lá, como contou ao Pole Position, programa do Canal UOL.

A Band me segurou numa época em que foi o momento mais difícil que eu passei, que foi do final do ano passado até recentemente. Um problema neurológico que eu tive e tenho, uma coisa que não vai curar 100% nunca, e que me fez fugirem algumas palavras, a memória não existia, e minha voz ficou muito fraca. Porém, a Band jamais pensou em falar comigo para parar.

Reginaldo Leme, comentarista da Band

O voto de confiança dado pela emissora fez com que Reginaldo se motivasse ainda mais para sua última temporada comentando Fórmula 1. A partir de 2026, a categoria voltará a ser transmitida pelo Grupo Globo, e o comentarista não fará parte da equipe.

"Eles me perguntaram como estava para essa temporada: se eu iria fazer todas as corridas ou só algumas. E eu disse que queria fazer todas, apostei que ia conseguir e que ia fazer bem. O resultado está aí."

Embora a vontade de participar ainda estivesse viva, Reginaldo precisou contar com a colaboração de diversas pessoas para seguir nas transmissões após seu problema de saúde.

O carinho distribuído pelos colegas da Band fez com que o comentarista criasse um sentimento de família com os companheiros de trabalho.

O Max (Wilson) e o (Felipe) Giaffone, na época em que nós ficávamos em pé na pré-hora da corrida, ficavam prontos para me segurar. Juro por Deus. Para entrar no estúdio e passar por todos os cabos que ficavam no chão, os funcionários iam me conduzindo e me posicionavam. Em cada intervalo, eu sentava em uma cadeira do lado até voltar o momento de ficar em pé.

Reginaldo Leme, comentarista da Band

Reginaldo admite que talvez ainda tivesse gasolina no tanque para comentar Fórmula 1 por mais uma temporada, mas a saída da categoria da Band permitirá que o comentarista acompanhe as corridas como um simples torcedor depois de décadas de dedicação ao esporte.

"Estou, aproximadamente, 70% normal. Vou chegar em 90%, mas está faltando a atividade física que eu sempre pratiquei e tive que abrir mão durante minha carreira", finalizou.

