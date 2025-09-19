Topo

Avaí x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações pela Série B

19/09/2025 20h00

Avaí e Ferroviária se enfrentam nesta sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ressacada, pela 27ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Avaí x Ferroviária ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega o Avaí para o confronto

O Avaí ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos. O time soma nove vitórias, nove empates e oito derrotas, e tenta se aproximar do G4.

Como chega a Ferroviária para o confronto

A Ferroviária é a 15ª colocada , com 31 pontos em 26 jogos (sete vitórias, dez empates e nove derrotas).

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram duas vezes pela Série B. O A Ferroviária leva vantagem, já que venceu uma partida e empatou a outra.

Prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Wanderson, Eduardo Brock e Weverton; Marcos Vinícius, Zé Ricardo, João Vitor, JP e Mário Sérgio; Emerson Ramon e Cléber
Técnico: Jair Ventura

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Edson Lucas; Tárik, Ricardinho, Ian Luccas e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão
Técnico: (treinador interino)

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

  • Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

  • VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro

Ficha técnica de Avaí x Ferroviária

Confronto: Avaí x Ferroviária
Competição: Série B - 27ª rodada
Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 18h30 (de Brasília)
Local: Ressacada - Florianópolis (SC)
Transmissão: Disney+

