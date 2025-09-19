Mundial: Piu sente gostinho do ouro, mas leva prata nos 400m com barreiras
Com uma dose extra de emoção, Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras, hoje, no Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio (JAP). Após cruzar a linha chegada em segundo, o brasileiro flertou com o sonho do bicampeonato após Rai Benjamin (EUA) ser desclassificado e, pouco depois, voltar à primeira colocação.
O que aconteceu
O brasileiro chegou a encostar na primeira barreira, mas conseguiu se recuperar na reta final e garantir seu lugar no pódio. Alison completou a prova em 46.84s, contra 46.52s do norte-americano. Abderrahman Samba, do Qatar, completou o pódio, com 47.06s.
Após a corrida, Piu se enrolou na bandeira do Brasil e foi celebrar a medalha com os torcedores, sendo também cumprimentado pelos outros corredores.
Enquanto isso, Benjamin era desclassificado por supostamente ter derrubado a última barreira de forma irregular, o que dava o outo para o brasileiro. Seria o bicampeonato de Piu, que chegou ao lugar mais alto do pódio no Mundial de Eugene 2022.
Os EUA, porém, entraram com recurso e "recuperaram" o ouro, deixando Piu com a prata. Após a definição, os atletas, que seguiram do estádio, enfim receberam suas respectivas medalhas.
Não entregaram as medalhas. A gente entendeu que estavam revendo a prova, mas não imaginávamos o que poderia ser. A gente ficou ali sentado, o tempo foi passando e nada acontecia. Me chamaram na arquibancada e falaram que o Benjamin foi desclassificado e que eu tava com o ouro. [...] Se algo irregular realmente aconteceu, faz sentido ser desclassificado, mas nada irregular aconteceu. Não é assim que eu quero ganhar meu ouro. Não quero ganhar porque alguém perdeu, mas sim porque conquistei a medalha. Não fiquei triste. Piu, ao sportv
Foi a segunda medalha do Brasil no Mundial de Atletismo, a segunda de prata. Caio Bonfim conquistou a medalha na prova de 35km na marcha atlética.