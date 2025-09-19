Atleta de São Caetano do Sul vence etapa da Volta Ciclística de São Paulo

Em três etapas, a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo teve três vencedores diferentes. Nesta sexta-feira, em Mairiporã, o ciclista Marcos Christian Novello, da Liga Sancaetanense de Desporto, foi o vencedor, com o tempo de 1h17min27s. Ele cruzou a linha de chegada junto ao companheiro de equipe, Rafael Alves dos Santos, e com Ivan Jorge de Moura.

A classificação geral permaneceu inalterada, com João Pedro Rossi em primeiro, com 4h28min37s, seguido por Igor Teodoro Molina, com 4h28min40s, e Lauro César Mouro Chaman, com 4h28min41s. Na disputa por equipes, as três melhores são: Swift Pro Cycling (13h26min54s), Pindamonhangaba Cycling Team (13h26min54s, e São José Ciclismo / Instituto Athlon (13h27min02s).

O percurso de 48 km seguiu a Estrada do Rio Acima, ao lado do Rio Juqueri, com muitas subidas e curvas. Foi uma etapa controlada, sem contagem de pontos nas metas volantes, na chegada e sem soma de tempos.

"Hoje foi uma etapa atípica. Tivemos alguns problemas e os ciclistas resolveram conversar com a organização da prova. Como ficou tarde para largar, todos os atletas decidiram fazer uma etapa mais controlada e, para que não houvesse mudanças na classificação geral, decidiram que quem estava mais atrás na classificação geral passaria em primeiro. Fui escolhido de uma forma simbólica, pois sou o único que competiu a Volta todos os anos", explicou Marcos Novello, campeão da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo em 2007.

Neste sábado, a quarta etapa também será realizada na região de Mairiporã, como explicou o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, organizadora da Volta. "Mairiporã é uma cidade que tem ciclismo no coração, nos recebe muito bem. Hoje a etapa foi curta, mas com segurança, mais uma vez contamos com todo o apoio da Polícia Militar, do DER e amanhã teremos um novo desafio aqui mesmo em Mairiporã", disse Cláudio Facex.

Resultados da 3ª etapa:

1. Marcos Christian Novello (L.S.D Liga Sancaetanense de Desporto), 1h17'27

2. Rafael Alves dos Santos (L.S.D Liga Sancaetanense de Desporto), 1h17'27

3. Ivan Jorge de Moura (Fundsport Araraquara), 1h17'27

4. Rafael César Generoso (Fundsport Araraquara), 1h17'34

5. Roberto Pinheiro da Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 1h17'34

Individual Geral após três etapas:

1. João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling / Ribeirão Preto), 4h28'37

2. Igor Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), 4h28'40

3. Lauro César Mouro Chaman (Soul Cycles Santos), 4h28'41

4. Vinícius Silva dos Santos* (São José Ciclismo / Instituto Athlon), 4h28'47

5. Luiz Fernando Bomfim De Almeida* (Emthos), 4h28'53

Geral por equipes após três etapas:

1. Swift Pro Cycling / Ribeirão Preto, 13h26'54

2. Pindamonhangaba Cycling Team, 13h26'54

3. São José Ciclismo / Instituto Athlon, 13h27'02

4. ACRS Cycling Team/Royal Ciclo/Audax, 13h27'41

5. Seleção Gaúcha, 13h30'56