Arrogância e prepotência: Filipe Luís detona árbitro e espera desculpas

O técnico Filipe Luís criticou a atuação da arbitragem após a vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Estudiantes, na Libertadores. O treinador falou de "arrogância e prepotência" do árbitro e espera desculpas.

O que aconteceu

O comandante da equipe rubro-negra disse ainda que o juiz quis ser o "protagonista" do jogo. O Flamengo sofreu o gol do Estudiantes já aos 46 minutos da segunda etapa, após ter seu atacante expulso alguns minutos antes.

Infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. Ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas. É com cartões amarelos, é uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. Essa arrogância, essa prepotência do Sr. Andrés (Rojas, árbitro da partida) leva com que várias famílias saiam daqui prejudicadas, um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. A única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim está tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. Filipe Luís

O treinador explicou ainda que "catástrofe" da arbitragem causou o placar final, além da força para pressionar o Flamengo que o Estudiantes conseguiu na segunda etapa.

No segundo tempo, obviamente que o meu time não baixou, eles mudaram de sistema, colocaram cinco, se protegeram, também ao mesmo tempo para pressionar, nossos jogadores já estavam com a perna mais cansada, e acabaram claro nos empurrando. Se nós esperamos quartas de final da Libertadores da América sem que o adversário passe no meio do campo, isso não existe, então ao mesmo tempo que criamos chances para fazer o 3 a 0 no segundo tempo, infelizmente por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu.

Filipe Luís pediu ainda que o árbitro Andrés Rojas não apite mais jogos da competição, pedindo novamente por explicações.

Eles (equipe de arbitragem) que tem que explicar. Gostaria muito que eles saíssem para explicar como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata. Isso está na minha cabeça, não sai. E eu gostaria muito que eles pudessem explicar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente.

O Flamengo volta a enfrentar o Estudiantes na próxima quinta-feira, pelo duelo de volta das quartas de final. O confronto acontece às 21h30 (de Brasília), no Estadio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

O que mais disse Filipe Luís em coletiva

Escolhas pelas substituições no ataque: "A escolha foi do Luiz Araújo pelo Arrascaeta e do Bruno Henrique pelo Pedro porque naquele momento a nossa equipe estava perdendo o domínio do jogo, estava perdendo o território com a bola, eles estavam muito bem sem bola, já não estavam voltando do mesmo jeito que estavam no começo do jogo. O time começou a sofrer, então optei por colocar pernas, para mim não importa se o jogador custou 100 milhões ou se é da base, eu coloco o que eu acredito que seja melhor para a equipe, não importa também se ganha 5 mil ou se ganha 5 milhões, vai jogar o que eu achar que é melhor para a equipe naquele momento. Eu acreditei que com o Bruno e o Plata pressionando, nós iríamos recuperar esse domínio territorial, e com o Luiz também, que consegue ter perna para fazer toda essa ala que a gente estava precisando, que o Varela já estava precisando de ajuda. Não estávamos sofrendo em nenhum momento, mas infelizmente o árbitro errou".

Preparação para maratona de partidas: "Fisicamente estão todos muito bem, estamos aí a ponto de recuperar também o Alex Sandro, talvez o Jorginho, e o Eric (Pulga) também está no campo, ainda falta um tempo para ele. Acredito que todos eles estão muito bem, eu vejo nos treinamentos, vejo na vontade que todos têm de jogar e de competir, então estamos preparados para essa maratona, eu acredito que quanto mais eles jogam, melhor eles se sentem e vamos ter dias suficientes para recuperar para essa maratona de jogos".

Mental do elenco: "Conhecemos bem os argentinos, como eles são competitivos e como eles lutam por cada centímetro do campo, normal que o mental deles sempre esteja forte, porque é da cultura. Mas o nosso time, sabemos que fizemos um grande jogo, fizemos um jogo muito completo em todos os sentidos, infelizmente tomamos um gol que diminuiu essa vantagem nossa no último minuto, com uma mão duvidosa, mas os jogadores sabem bem o que fizeram. O nosso mental tem que estar o melhor possível para jogar contra o Vasco nesse final de semana e continuar na nossa caminhada. Esse grupo tem muita ambição, é um grupo muito ambicioso e querem fazer história, e vamos continuar trabalhando para isso".