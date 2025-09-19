Topo

Corinthians: Andrés vence processo contra homem que postou fatura de cartão

Andrés Sanchez venceu processo contra homem que divulgou gastos Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Renan Liskai
Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 11h43

Andrés Sanchez venceu o processo contra Luiz Carlos Martucci Junior, dono do perfil "Mala Oficial", na rede social X, que divulgou gastos feitos pelo ex-presidente no cartão corporativo do Corinthians.

O que aconteceu

Martucci foi condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a Andrés, além de arcar com os custos do processo e dos honorários dos advogados. As postagens consideradas ofensivas feitas contra o ex-presidente também devem ser apagadas. A decisão foi proferida pelo juiz Raphael Garcia Pinto, da 4ª Vara Cível da Lapa. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

Andrés pedia uma indenização de R$ 30 mil por danos morais, mas o pedido foi aceito parcialmente. Entre as ofensas citadas no processo estão "ladrão", "filho da puta", "líder de quadrilha", "bandido" e "pilantra".

O juiz não acatou o pedido da defesa de Andrés para que Martucci fosse proibido de fazer novas publicações sobre o ex-mandatário. "Estaríamos produzindo censura, inclusive prévia, inadmissível no atual estado democrático de direito, o que não se admite", argumentou o juiz Raphael Garcia.

Na decisão, o juiz lembra que Andrés confessou ter usado o cartão corporativo do Corinthians para gastos pessoais. Ele afirma que a investigação cabe aos órgãos competentes e que a situação "não permite linchamento público e condenação antecipada".

O que o ordenamento não permite, no meu entendimento jurídico, é linchamento público, condenação antecipada, ofensas excessivas, palavras desmedidas, pois do contrário estar-se-ia a permitir verdadeira ofensa aos princípios acima citados. Se o autor dolosamente usou de verbas do clube para fins ilícitos e pessoais, que seja processado e julgado nas esferas competentes e não no tribunal da internet. Raphael Garcia Pinto, juiz da da 4ª Vara Cível da Lapa

Ao UOL, a defesa de Andrés Sanchez afirmou que todo o valor vindo da vitória na ação será doado a uma instituição de caridade que cuida de crianças ou de mulheres vítimas de violência doméstica.

Relembre o caso

O Corinthians identificou gastos pessoais do ex-presidente Andrés Sanchez, no valor de R$ 9.416. Eles aconteceram há cinco anos, na passagem do réveillon de 2021, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte.

Andrés afirmou ao UOL que devolveria o valor com correção e juros. Segundo ele, houve uma confusão no momento do uso do cartão para o pagamento.

O Conselho Deliberativo do Corinthians e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apuram o uso indevido do cartão corporativo. O órgão público, inclusive, estendeu as investigações para os mandatos de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo.

