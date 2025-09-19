Analista aconselha Volkanovski a evitar revanche com Diego Lopes; entenda

O futuro do cinturão peso-pena (66 kg) do UFC segue indefinido, mas as especulações sobre os próximos passos da categoria ganham força. Em meio ao cenário movimentado, o ex-lutador e analista Michael Chiesa traçou uma leitura estratégica do momento e apontou Diego Lopes como o principal risco ao reinado de Alexander Volkanovski - embora defenda outro nome como próxima escolha ideal para o campeão.

O australino reassumiu o trono da divisão após superar justamente Lopes no UFC 314, em abril, em duelo equilibrado e decidido por unanimidade. Desde então, o campeão ainda não voltou ao octógono. Enquanto isso, o brasileiro radicado no México se reabilitou com um nocaute avassalador sobre Jean Silva no Noche UFC, retomando o embalo rumo a uma nova disputa de título.

"A maior ameaça para o Volkanovski não é o Lerone Murphy. É o Diego Lopes. Ele deu muito trabalho na primeira luta. Um atleta do calibre dele só volta melhor depois de uma derrota, especialmente no auge da forma. Ele tem treinado wrestling na Oklahoma State, e honestamente, acho que essa é a luta mais perigosa para o Volkanovski no momento. Se eu fosse parte da equipe, buscaria oponentes diferentes e deixaria o Diego disputar o cinturão mais adiante - talvez quando o Volkanovski se aposentar e o título estiver vago", analisou Chiesa em entrevista ao portal 'MMA Junkie'.

Acerto de contas?

Apesar do reconhecimento ao talento de Diego, Chiesa acredita que o campeão deveria enfrentar Lerone Murphy em sua próxima defesa. O britânico vem de uma vitória impactante sobre Aaron Pico no UFC 319, mantém a invencibilidade na carreira e, segundo o comentarista, "carimbou o passaporte" para disputar o título. Para o manauara, por outro lado, sugeriu um confronto eliminatório contra Yair Rodríguez - rival com quem o brasileiro já tem uma história mal resolvida nos bastidores.

"Vamos fazer Yair contra o Lopes. Essa é a luta. Quem vencer pode se credenciar ao title shot", opinou o analista.

Os dois latinos protagonizaram um desentendimento acalorado durante a coletiva de imprensa do UFC 314. Desde então, o atual número 2 do ranking acusou o rival de recusar um confronto direto, gerando uma série de farpas públicas entre ambos em entrevistas e redes sociais.

