Topo

Esporte

Analista aconselha Volkanovski a evitar revanche com Diego Lopes; entenda

19/09/2025 07h00

O futuro do cinturão peso-pena (66 kg) do UFC segue indefinido, mas as especulações sobre os próximos passos da categoria ganham força. Em meio ao cenário movimentado, o ex-lutador e analista Michael Chiesa traçou uma leitura estratégica do momento e apontou Diego Lopes como o principal risco ao reinado de Alexander Volkanovski - embora defenda outro nome como próxima escolha ideal para o campeão.

O australino reassumiu o trono da divisão após superar justamente Lopes no UFC 314, em abril, em duelo equilibrado e decidido por unanimidade. Desde então, o campeão ainda não voltou ao octógono. Enquanto isso, o brasileiro radicado no México se reabilitou com um nocaute avassalador sobre Jean Silva no Noche UFC, retomando o embalo rumo a uma nova disputa de título.

"A maior ameaça para o Volkanovski não é o Lerone Murphy. É o Diego Lopes. Ele deu muito trabalho na primeira luta. Um atleta do calibre dele só volta melhor depois de uma derrota, especialmente no auge da forma. Ele tem treinado wrestling na Oklahoma State, e honestamente, acho que essa é a luta mais perigosa para o Volkanovski no momento. Se eu fosse parte da equipe, buscaria oponentes diferentes e deixaria o Diego disputar o cinturão mais adiante - talvez quando o Volkanovski se aposentar e o título estiver vago", analisou Chiesa em entrevista ao portal 'MMA Junkie'.

Acerto de contas?

Apesar do reconhecimento ao talento de Diego, Chiesa acredita que o campeão deveria enfrentar Lerone Murphy em sua próxima defesa. O britânico vem de uma vitória impactante sobre Aaron Pico no UFC 319, mantém a invencibilidade na carreira e, segundo o comentarista, "carimbou o passaporte" para disputar o título. Para o manauara, por outro lado, sugeriu um confronto eliminatório contra Yair Rodríguez - rival com quem o brasileiro já tem uma história mal resolvida nos bastidores.

"Vamos fazer Yair contra o Lopes. Essa é a luta. Quem vencer pode se credenciar ao title shot", opinou o analista.

Os dois latinos protagonizaram um desentendimento acalorado durante a coletiva de imprensa do UFC 314. Desde então, o atual número 2 do ranking acusou o rival de recusar um confronto direto, gerando uma série de farpas públicas entre ambos em entrevistas e redes sociais.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Analista aconselha Volkanovski a evitar revanche com Diego Lopes; entenda

Entenda por que o Santos ainda não anunciou Billal Brahimi

Corinthians não vence o Sport na Ilha do Retiro há mais de nove anos; relembre

Palmeiras pode igualar sequência invicta no Brasileiro que não é atingida desde outubro de 2024; confira

Palmeiras tem aproveitamento superior a 85% contra estrangeiros em mata-mata da Libertadores na Era Abel

Trash talk sob revisão? Líder da Fighting Nerds propõe recuo após polêmica

Sintético no CT do Santos: veja detalhes, quem vai usar e previsão de entrega

Corinthians busca terceira vitória seguida fora de casa contra pior mandante do Brasileiro

Romero, sobre racismo no Brasil: 'Às vezes a discriminação vem como elogio'

Meia sem holofote vira líder e sobrevive no Palmeiras mesmo com Andreas

Na bronca com árbitro, Flamengo revive ameaça da vantagem mínima na Liberta