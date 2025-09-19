Topo

Esporte

Amazonas x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações pela Série B

19/09/2025 20h00

Amazonas e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, pela 27ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Amazonas x Volta Redonda ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega o Amazonas para o confronto

O Amazonas ocupa a 19ª colocação, com 24 pontos. O time soma cinco vitórias, nove empates e 12 derrotas, e tenta escapar da zona de rebaixamento.

Como chega o Volta Redonda para o confronto

Assim como o Amazonas, o Volta Redonda também ocupa o Z4. O time, atualmente na 18ª colocação, com 27 somados, possui seis vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram quatro vezes pela Série B. O Amazonas leva pequena leva vantagem, com duas vitórias, contra uma do Volta Redonda, além de um empate.

Prováveis escalações

Amazonas: Zé Carlos; Léo Coelho, Iverton e Alvariño; Akapo, Erick Varão, Rafael Tavares e Rafael Monteiro; Joaquín Torres e Henrique Almeida.
Técnico: Márcio Zanardi

Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sánchez; Thallyson, Raí e Chay; Ygor Catatau e Kayke
Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

  • Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes

  • VAR: Daiane Muniz

Ficha técnica de Amazonas x Volta Redonda

Confronto: Amazonas x Volta Redonda
Competição: Série B - 27ª rodada
Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus
Transmissão: Disney+

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Com desfalque, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Liverpool x Everton pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Vitória x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Luna Hardman detalha recuperação, se surpreende com semi e leva Wahine com leveza: "Fazendo o que amo"

Remo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Ceará x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Corinthians x Santos: veja onde assistir ao clássico pelo Paulista feminino

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Avaí x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Hoffenheim x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações