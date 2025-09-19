Amazonas x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações pela Série B
Amazonas e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, pela 27ª rodada da Série B.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.
Onde assistir Amazonas x Volta Redonda ao vivo?
Streaming: Disney+
Como chega o Amazonas para o confronto
O Amazonas ocupa a 19ª colocação, com 24 pontos. O time soma cinco vitórias, nove empates e 12 derrotas, e tenta escapar da zona de rebaixamento.
Como chega o Volta Redonda para o confronto
Assim como o Amazonas, o Volta Redonda também ocupa o Z4. O time, atualmente na 18ª colocação, com 27 somados, possui seis vitórias, nove empates e 11 derrotas.
Histórico do confronto
As equipes já se enfrentaram quatro vezes pela Série B. O Amazonas leva pequena leva vantagem, com duas vitórias, contra uma do Volta Redonda, além de um empate.
Prováveis escalações
Amazonas: Zé Carlos; Léo Coelho, Iverton e Alvariño; Akapo, Erick Varão, Rafael Tavares e Rafael Monteiro; Joaquín Torres e Henrique Almeida.
Técnico: Márcio Zanardi
Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sánchez; Thallyson, Raí e Chay; Ygor Catatau e Kayke
Técnico: Rogério Corrêa
Arbitragem
Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann
Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes
VAR: Daiane Muniz
Ficha técnica de Amazonas x Volta Redonda
Confronto: Amazonas x Volta Redonda
Competição: Série B - 27ª rodada
Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus
Transmissão: Disney+