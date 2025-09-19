Topo

Altitude atrapalhou São Paulo? Juca e Renan discordam

19/09/2025 00h52

A altitude de Quito foi decisiva para a derrota do São Paulo diante da LDU nas quartas de final da Copa Libertadores? Juca Kfouri e Renan Teixeira divergiram, no Fim de Papo.

A 2.850m de altura, no Estádio Casablanca, o São Paulo foi derrotado por 2 a 0 no jogo de ida. Agora, o time tricolor volta a encarar os equatorianos na próxima quinta (25), às 19h (de Brasília), no MorumBis.

Renan: São Paulo controlou o jogo

Vendo o jogo do estúdio, não vi diferença física. Todas as vezes que o São Paulo jogou em Quito, o São Paulo foi amassado em algum momento pela LDU. Dessa vez, em nenhum momento do jogo. [...] Não achei que o efeito da altitude fez tanta diferença para esse jogo. O São Paulo teve o controle do jogo todo o tempo
Renan Teixeira

Juca: Altitude influenciou muito

A altitude levou o Cédric a sair nno intervalo do jogo - passou mal. A gente vê uma partida do Arboleda e do Pablo Maia muito abaixo do que eles podem fazer por evidente falta de ar, de capacidade de raciocinar. Afeta a capacidade de pensar jogar pertinho do céu. Eu me recuso a fazer análises técnicas aprofundadas de times que jogam na altitude sem estarem acostumados.
Juca Kfouri

