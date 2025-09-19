Alison dos Santos fala sobre polêmica da medalha de ouro: "Não é assim que quero ganhar"
Nesta sexta-feira, Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão. A prova, vencida pelo americano Rai Benjamin, foi marcada por uma polêmica em seu fim. O vencedor havia cometido uma infração e, momentaneamente, perdeu o ouro, mas logo o recebeu de volta após recurso dos Estados Unidos.
Durante 11 minutos de alteração do resultado, Alison dos Santos foi o vencedor da prova. Mas, após o recurso americano, ele ficou com a medalha de prata. Piu falou sobre o período de espera do resultado oficial e revelou que soube da mudança momentânea do resultado pela arquibancada.
"Estávamos ali e não entregaram a medalha de início. Pensamos que fosse uma revisão normal de prova, então estávamos descansando, bebendo água. Aí o tempo foi passando e nada acontecia... Me chamaram na arquibancada e falaram que eu estava com o ouro, [devido] a uma desclassificação do Benji (Benjamin). O Samba (outro corredor) veio falar comigo disso, mas pediu para que eu esperasse", disse Alison, em entrevista ao SporTV.Após o recurso apresentado pelos Estados Unidos e a confirmação de Alison dos Santos com a prata, Piu não demonstrou insatisfação. O atleta elogiou Benjamin e declarou que não gostaria de vencer de forma irregular.
"Se algo irregular realmente ocorreu, faz sentido ele ser desqualificado. Mas se nada aconteceu, não é assim que quero ganhar meu ouro. Obviamente que comemoraria, mas não quero ganhar porque alguém perdeu desse jeito", completou.
Com o resultado, Alison dos Santos voltou ao pódio do Mundial pela primeira vez em três anos. Piu passou em branco em 2023, mas havia conquistado a prova em 2022. Ao todo, ele soma um ouro e um bronze na competição, além de ter conquistado a Diamonds League duas vezes e dois bronzes olímpicos (2020 e 2024).
Entenda o caso completo
Na manhã desta sexta-feira, Alison dos Santos conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras. Piu terminou na segunda posição, com a medalha de prata, ao correr em um tempo de 46s84, atrás do americano Rai Benjamin, que fez 46s52. Porém, o estadunidense bateu em forma ilegal em uma das barreiras, sendo desclassificado da prova durante onze minutos.
Após realizar o pior tempo nas semifinais, Alison dos Santos correu na raia 9, considerada a posição menos privilegiada, devido à visão do atleta durante a prova. Porém, o Piu não teve problemas e largou bem, e rapidamente se impôs no pelotão de frente.
Alison dos Santos competia por medalha, mas via o americano Rai Benjamin à frente. Na reta final da corrida, o estadunidense bateu e derrubou a sua barreira, impactando no obstáculo do adversário Ezekiel Nathaniel, da Nigéria.
Isso, se enquadra na infração TR22.6.3 do regulamento oficial do Mundial de Atletismo, que penaliza o atleta com desclassificação direta. Assim, durante onze minutos, Alison dos Santos foi considerado o campeão mundial pela World Athletics.
No entanto, a federação dos Estados Unidos entrou com recurso e o ouro de Rai Benjamin foi devolvido, com Alison dos Santos ficando com a medalha de prata.