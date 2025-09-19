Alison dos Santos fala sobre polêmica da medalha de ouro: "Não é assim que quero ganhar"

Nesta sexta-feira, Alison dos Santos, o Piu, conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão. A prova, vencida pelo americano Rai Benjamin, foi marcada por uma polêmica em seu fim. O vencedor havia cometido uma infração e, momentaneamente, perdeu o ouro, mas logo o recebeu de volta após recurso dos Estados Unidos.

Durante 11 minutos de alteração do resultado, Alison dos Santos foi o vencedor da prova. Mas, após o recurso americano, ele ficou com a medalha de prata. Piu falou sobre o período de espera do resultado oficial e revelou que soube da mudança momentânea do resultado pela arquibancada.

"Estávamos ali e não entregaram a medalha de início. Pensamos que fosse uma revisão normal de prova, então estávamos descansando, bebendo água. Aí o tempo foi passando e nada acontecia... Me chamaram na arquibancada e falaram que eu estava com o ouro, [devido] a uma desclassificação do Benji (Benjamin). O Samba (outro corredor) veio falar comigo disso, mas pediu para que eu esperasse", disse Alison, em entrevista ao SporTV.

ELE ESTÁ ENTRE OS MELHORES DO MUNDO! ?? Alison dos Santos voou nos 400m com barreiras e garantiu a prata no Mundial de Atletismo de Tóquio 2025! ??? Com o tempo de 46.84, mais uma vez, o brasileiro mostra consistência e talento de sobra para seguir brilhando no cenário... pic.twitter.com/HA9cOQnyKx ? Time Brasil (@timebrasil) September 19, 2025

Após o recurso apresentado pelos Estados Unidos e a confirmação de Alison dos Santos com a prata,. O atleta elogiou Benjamin e declarou que não gostaria de vencer de forma irregular.

"Se algo irregular realmente ocorreu, faz sentido ele ser desqualificado. Mas se nada aconteceu, não é assim que quero ganhar meu ouro. Obviamente que comemoraria, mas não quero ganhar porque alguém perdeu desse jeito", completou.

Com o resultado, Alison dos Santos voltou ao pódio do Mundial pela primeira vez em três anos. Piu passou em branco em 2023, mas havia conquistado a prova em 2022. Ao todo, ele soma um ouro e um bronze na competição, além de ter conquistado a Diamonds League duas vezes e dois bronzes olímpicos (2020 e 2024).

Entenda o caso completo

Na manhã desta sexta-feira, Alison dos Santos conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras. Piu terminou na segunda posição, com a medalha de prata, ao correr em um tempo de 46s84, atrás do americano Rai Benjamin, que fez 46s52. Porém, o estadunidense bateu em forma ilegal em uma das barreiras, sendo desclassificado da prova durante onze minutos.

Após realizar o pior tempo nas semifinais, Alison dos Santos correu na raia 9, considerada a posição menos privilegiada, devido à visão do atleta durante a prova. Porém, o Piu não teve problemas e largou bem, e rapidamente se impôs no pelotão de frente.

Alison dos Santos competia por medalha, mas via o americano Rai Benjamin à frente. Na reta final da corrida, o estadunidense bateu e derrubou a sua barreira, impactando no obstáculo do adversário Ezekiel Nathaniel, da Nigéria.

Isso, se enquadra na infração TR22.6.3 do regulamento oficial do Mundial de Atletismo, que penaliza o atleta com desclassificação direta. Assim, durante onze minutos, Alison dos Santos foi considerado o campeão mundial pela World Athletics.

No entanto, a federação dos Estados Unidos entrou com recurso e o ouro de Rai Benjamin foi devolvido, com Alison dos Santos ficando com a medalha de prata.