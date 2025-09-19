Alison dos Santos é prata nos 400m com barreiras em Mundial; campeão olímpico Benjamin fica com título

TÓQUIO (Reuters) - O campeão olímpico Rai Benjamin conquistou a vitória nos 400 metros com barreiras em 46,52 segundos nesta sexta-feira para finalmente ganhar sua primeira medalha de ouro em um campeonato mundial, depois de duas pratas e um bronze, enquanto o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, ficou com a prata no Mundial do Japão.

O norte-americano de 28 anos disparou à frente do pelotão na última curva e cruzou a linha de chegada depois de se chocar com o último obstáculo.

Alison dos Santos, campeão mundial em 2022, terminou em segundo lugar com o tempo de 46s84 após uma arrancada no final, e Abderrahman Samba, do Catar, ficou com o bronze com 47s06.

O norueguês Karsten Warholm, detentor do recorde mundial que estava buscando seu quarto título mundial, terminou em quinto lugar com 47s58, atrás do nigeriano Ezekiel Nathaniel (47s11).

(Reportagem de Nick Mulvenney)