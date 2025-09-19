Topo

Corinthians readmite fisioterapeuta após onda de lesões e lobby de atletas

Alex Cabrera, fisioterapeuta do Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
19/09/2025 05h30

O Corinthians acertou o retorno do fisioterapeuta Alex Cabrera cerca de dois meses após demiti-lo em um movimento que teve lobby interno.

Volta teve apoio

Alex Cabrera contou com apoio dos próprios jogadores, que pediram a sua volta. O UOL apurou que uma "força coletiva" foi formada para a recontratação do fisioterapeuta.

A volta acontece em meio a uma onda de lesões que tem tirado peças importantes do elenco de combate. Recentemente, três titulares sofreram problemas musculares e estão em recuperação: Raniele, Garro e Memphis. O volante e o atacante tiveram problemas na coxa, e o argentino na panturrilha.

Internamente, o acúmulo de lesões é visto como apenas uma fase ruim. O calendário apertado é um dos argumentos usados para justificar o aumento na lista de jogadores lesionados.

Alex Cabrera foi demitido pelo Corinthians no começo de julho. O profissional estava no clube desde o começo de 2024, contratado no início da gestão do ex-presidente Augusto Melo.

O fisioterapeuta volta para atuar junto com os velhos companheiros da passagem anterior: Amil Henrique, Camila Morano, Bruno Gorgatte e Douglas Toffoli.

Possíveis 'reforços' contra o Sport

O Corinthians pode ter "reforços" no jogo contra o Sport. Raniele vive dias de transição e pode aparecer entre os relacionados. O mesmo acontece com Charles, que vinha tratando dores no joelho.

Memphis ainda é tratado como dúvida. Por outro lado, Garro e Carrillo seguem entregues ao DM e não vão para o jogo. Além deles, Gui Negão também é baixa certa, uma vez que está suspenso.

Corinthians e Sport se enfrentam no próximo domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

