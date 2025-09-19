Duda e Ana Patrícia em ação e Maratona de Berlim: agenda do fim de semana
Grandes nomes do vôlei de praia brasileiro estão em ação em João Pessoa, no Elite 16, uma das etapas do circuito mundial. Entre as atrações do torneio está a dupla Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas em Paris-2024. No masculino, a delegação verde e amarela conta Arthur e Adrielson — o torneio terá ainda os noruegueses Anders Mol e Christian Sørum, ouro nas Olimpíadas.
João Fonseca estreia nesta noite na Laver Cup, torneio criado por Roger Federer quando ainda era atleta. O brasileiro, que integra o "time mundo", vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli, membro do "time Europa". Partidas simples e de duplas também vão acontecer também amanhã e domingo.
O Brasil inicia a disputa do Mundial de Natação Paralímpica de Singapura na noite de amanhã (20). A seleção conta com 29 atletas, sendo 16 homens e 13 mulheres. A delegação tem 16 medalhistas dos Jogos de Paris. Destes, três campeões: Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão), Talisson Glock, da classe S6 (comprometimento físico-motor) e Gabriel Araújo, da classe S2 (comprometimento físico-motor) — que tem quatro ouros em Mundiais, um na Ilha da Madeira, em 2022, e três em Manchester 2023.
Gosto deste peso a mais [de defender o título]. Aumenta a responsabilidade, mas levo mais para o lado da motivação. Com a experiência a gente chega mais maduro, mais atento a tudo, sabendo o que pode acontecer. Tento manter sempre um nível muito alto de trabalho. E, caso não esteja em um bom dia, sei também o que devo fazer para vencer Gabrielzinho
No Mundial de Atletismo, o brasileiro José Fernando Santana está na disputa do decatlo. Na água, a bicampeã olímpica Martine Grael comanda o barco brasileiro na etapa o Mubadala Brazil na etapa da SailGP que acontece em Genebra, na Suíça, entre amanhã e domingo.
Uma das mais tradicionais corridas de rua, a Maratona de Berlim vai ser realizada no domingo. A edição masculina vai contar com nomes como Sabastian Sawe, do Quênia, Mestawut Fikir, Haymanot Alew e Guye Adola, da Etiópia. Já no feminino, a expectativa maior fica sobre Rosemary Wanjiru, do Quênia, e as etíopes Degitu Azimeraw, Dera Dida, Tigist Girma e Mestawut Fikir.
Veja a agenda
Mundial de Atletismo
Sábado
7h05 - Decatlo - Salto em altura - José Fernando Santana
7h35 - Revezamento 4×400 m masculino (Eliminatórias) - Brasil
7h54 - Arremesso de peso feminino (Final)
9h05 - Lançamento de dardo feminino (Final)
9h55 - Decatlo - 400 m - José Fernando Santana
10h22 - 800 m masculino (Final)
21h05 - Decatlo - 110 m com barreiras - José Fernando Santana
21h55 - Decatlo - Lançamento de disco - José Fernando Santana
23h35 - Decatlo - Salto com vara - José Fernando Santana
Domingo
5h35 - Decatlo - Lançamento de dardo - José Fernando Santana
8h10 - Lançamento de disco masculino (Final)
8h20 - Revezamento 4×400 m masculino (Final)
8h49 - Decatlo - 1500 m - José Fernando Santana
O SporTV e a Cazé TV anunciaram a transmissão.
Circuito Mundial de vôlei de praia
Sábado
Oitavas e quartas de final - 9h às 20h
Domingo
Semifinais - 9h às 13h
Finais e disputas pelo bronze - 15h às 19h
A transmissão é pela plataforma de streaming VBTV
Laver Cup
Sábado
17h: partida de simples
Em seguida: partida de simples
23h: partida de simples
Em seguida: partida de duplas
Domingo
16h: partida de duplas
Em seguida: partida de simples - se necessário
Em seguida: partida de simples - se necessário
Em seguida: partida de duplas - se necessário
O torneio tem transmissão do canal ESPN e do streaming Disney+ no Brasil
Mundial de natação paralímpica
As etapas eliminatórias do evento, que começam na noite de sábado, 20, a partir das 22h. As etapas decisivas da competição começam diariamente às 6h30, no horário de Brasília
As finais vão ter transmissão ao vivo de suas finais pelo canal da CazéTV no YouTube. As etapas eliminatórias poderão ser acompanhadas ao vivo pelo canal Paralimpics, do IPC (sigla em inglês para Comitê Paralímpico Internacional), também no YouTube.
Mundial de Remo
Domingo
23h25 - Eliminatórias PR1 Single Skiff Masculino - Renê Campos Pereira
Segunda-feira
3h05 - Eliminatórias Single Skiff Feminino - Beatriz Tavares
3h31 - Eliminatórias Single Skiff Masculino - Lucas Verthein
Terça-feira
23h05 - Eliminatórias PR2 Double Skiff Misto - Gessyca Guerra e Michel Pessanha
23h25 - Eliminatórias PR3 Quatro Com Misto - Marcela Teixeira, Alina Dumas, Erík Lima, Gabriel Mendes e Jucelino Silva "Birigui" (timoneiro)
Quarta-feira
23h57 - Eliminatórias PR3 Double Skiff Misto - Diana Barcelos e Valdeni Junior
Transmissão ao vivo pelo site oficial da World Rowing
Mundial de Ciclismo de Estrada Kigali 2025
Domingo
Contrarrelógio individual elite feminino e masculino - Henrique Avancini
Segunda-feira
Individual sub 23 feminino e masculino - Henrique Bravo
Terça-feira
Contrarrelógio individual júnior feminino e masculino - Dimas Mota e Maitê Coelho
Quarta-feira
Contrarrelógio revezamento misto
Quinta-feira
Corrida individual elite feminino e masculino - Henrique Avancini
Sexta-feira
Corrida individual sub 23 feminino e masculino - Henrique Bravo
Sábado
Corrida individual júnior feminino e masculino - Dimas Mota e Maitê Coelho
Domingo
Corrida revezamento misto
Transmissão ao vivo: Site TizCycling
SailGP
As regatas de Genebra poderão ser assistidas pelos canais BandSports - ao vivo amanhã e domingo, às 10h30. No SporTV 3, também ao vivo amanhã (10h30), e com VT das corridas de domingo indo ao ar na segunda-feira (22), às 19h30.
Maratona de Berlim
Domingo
3h50 - Maratona de handbike (elite)
3h56 - Maratona de cadeira de rodas (elite)
4h15 - Elite masculina e feminina (largada conjunta)
4h45 - 2ª onda (EF)
5h10 - 3ª onda (GH)
5h40 - 4ª onda (JK)
A transmissão será feita pela ESPN no Brasil