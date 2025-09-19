Duda e Ana Patrícia em ação e Maratona de Berlim: agenda do fim de semana

Grandes nomes do vôlei de praia brasileiro estão em ação em João Pessoa, no Elite 16, uma das etapas do circuito mundial. Entre as atrações do torneio está a dupla Duda e Ana Patrícia, campeãs olímpicas em Paris-2024. No masculino, a delegação verde e amarela conta Arthur e Adrielson — o torneio terá ainda os noruegueses Anders Mol e Christian Sørum, ouro nas Olimpíadas.

João Fonseca estreia nesta noite na Laver Cup, torneio criado por Roger Federer quando ainda era atleta. O brasileiro, que integra o "time mundo", vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli, membro do "time Europa". Partidas simples e de duplas também vão acontecer também amanhã e domingo.

O Brasil inicia a disputa do Mundial de Natação Paralímpica de Singapura na noite de amanhã (20). A seleção conta com 29 atletas, sendo 16 homens e 13 mulheres. A delegação tem 16 medalhistas dos Jogos de Paris. Destes, três campeões: Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão), Talisson Glock, da classe S6 (comprometimento físico-motor) e Gabriel Araújo, da classe S2 (comprometimento físico-motor) — que tem quatro ouros em Mundiais, um na Ilha da Madeira, em 2022, e três em Manchester 2023.

Gosto deste peso a mais [de defender o título]. Aumenta a responsabilidade, mas levo mais para o lado da motivação. Com a experiência a gente chega mais maduro, mais atento a tudo, sabendo o que pode acontecer. Tento manter sempre um nível muito alto de trabalho. E, caso não esteja em um bom dia, sei também o que devo fazer para vencer Gabrielzinho

Gabrielzinho foi um dos destaques do Brasil nas Paralimpíadas Imagem: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

No Mundial de Atletismo, o brasileiro José Fernando Santana está na disputa do decatlo. Na água, a bicampeã olímpica Martine Grael comanda o barco brasileiro na etapa o Mubadala Brazil na etapa da SailGP que acontece em Genebra, na Suíça, entre amanhã e domingo.

Uma das mais tradicionais corridas de rua, a Maratona de Berlim vai ser realizada no domingo. A edição masculina vai contar com nomes como Sabastian Sawe, do Quênia, Mestawut Fikir, Haymanot Alew e Guye Adola, da Etiópia. Já no feminino, a expectativa maior fica sobre Rosemary Wanjiru, do Quênia, e as etíopes Degitu Azimeraw, Dera Dida, Tigist Girma e Mestawut Fikir.

Veja a agenda

Mundial de Atletismo

Sábado

7h05 - Decatlo - Salto em altura - José Fernando Santana

7h35 - Revezamento 4×400 m masculino (Eliminatórias) - Brasil

7h54 - Arremesso de peso feminino (Final)

9h05 - Lançamento de dardo feminino (Final)

9h55 - Decatlo - 400 m - José Fernando Santana

10h22 - 800 m masculino (Final)

21h05 - Decatlo - 110 m com barreiras - José Fernando Santana

21h55 - Decatlo - Lançamento de disco - José Fernando Santana

23h35 - Decatlo - Salto com vara - José Fernando Santana

Domingo

5h35 - Decatlo - Lançamento de dardo - José Fernando Santana

8h10 - Lançamento de disco masculino (Final)

8h20 - Revezamento 4×400 m masculino (Final)

8h49 - Decatlo - 1500 m - José Fernando Santana

O SporTV e a Cazé TV anunciaram a transmissão.

Circuito Mundial de vôlei de praia

Sábado

Oitavas e quartas de final - 9h às 20h

Domingo

Semifinais - 9h às 13h

Finais e disputas pelo bronze - 15h às 19h

A transmissão é pela plataforma de streaming VBTV

Laver Cup

Sábado

17h: partida de simples

Em seguida: partida de simples

23h: partida de simples

Em seguida: partida de duplas

Domingo

16h: partida de duplas

Em seguida: partida de simples - se necessário

Em seguida: partida de simples - se necessário

Em seguida: partida de duplas - se necessário

O torneio tem transmissão do canal ESPN e do streaming Disney+ no Brasil

Mundial de natação paralímpica

As etapas eliminatórias do evento, que começam na noite de sábado, 20, a partir das 22h. As etapas decisivas da competição começam diariamente às 6h30, no horário de Brasília

As finais vão ter transmissão ao vivo de suas finais pelo canal da CazéTV no YouTube. As etapas eliminatórias poderão ser acompanhadas ao vivo pelo canal Paralimpics, do IPC (sigla em inglês para Comitê Paralímpico Internacional), também no YouTube.

Mundial de Remo

Domingo

23h25 - Eliminatórias PR1 Single Skiff Masculino - Renê Campos Pereira

Segunda-feira

3h05 - Eliminatórias Single Skiff Feminino - Beatriz Tavares

3h31 - Eliminatórias Single Skiff Masculino - Lucas Verthein

Terça-feira

23h05 - Eliminatórias PR2 Double Skiff Misto - Gessyca Guerra e Michel Pessanha

23h25 - Eliminatórias PR3 Quatro Com Misto - Marcela Teixeira, Alina Dumas, Erík Lima, Gabriel Mendes e Jucelino Silva "Birigui" (timoneiro)

Quarta-feira

23h57 - Eliminatórias PR3 Double Skiff Misto - Diana Barcelos e Valdeni Junior

Transmissão ao vivo pelo site oficial da World Rowing



Mundial de Ciclismo de Estrada Kigali 2025



Domingo

Contrarrelógio individual elite feminino e masculino - Henrique Avancini

Segunda-feira

Individual sub 23 feminino e masculino - Henrique Bravo

Terça-feira

Contrarrelógio individual júnior feminino e masculino - Dimas Mota e Maitê Coelho

Quarta-feira

Contrarrelógio revezamento misto

Quinta-feira

Corrida individual elite feminino e masculino - Henrique Avancini

Sexta-feira

Corrida individual sub 23 feminino e masculino - Henrique Bravo

Sábado

Corrida individual júnior feminino e masculino - Dimas Mota e Maitê Coelho

Domingo

Corrida revezamento misto



Transmissão ao vivo: Site TizCycling

SailGP

As regatas de Genebra poderão ser assistidas pelos canais BandSports - ao vivo amanhã e domingo, às 10h30. No SporTV 3, também ao vivo amanhã (10h30), e com VT das corridas de domingo indo ao ar na segunda-feira (22), às 19h30.

Maratona de Berlim

Domingo

3h50 - Maratona de handbike (elite)

3h56 - Maratona de cadeira de rodas (elite)

4h15 - Elite masculina e feminina (largada conjunta)

4h45 - 2ª onda (EF)

5h10 - 3ª onda (GH)

5h40 - 4ª onda (JK)



A transmissão será feita pela ESPN no Brasil