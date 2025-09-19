Acabados? Ex-UFC sai em defesa da Fighting Nerds e aponta caminho para recuperação

A sequência de derrotas recentes acendeu o sinal de alerta para a 'Fighting Nerds', eleita 'Academia do Ano de 2024' no 'MMA Awards'. Os reveses de Caio Borralho, Mauricio Ruffy e Jean Silva geraram uma onda de críticas nas redes sociais, colocando em xeque o atual momento da equipe brasileira.

No entanto, para o ex-lutador do UFC e atual comentarista Michael Chiesa, esse julgamento tem sido precipitado - e até mesmo injusto. Durante entrevista ao portal 'MMA Junkie', o norte-americano saiu em defesa do time sediado no Brasil, destacando que altos e baixos são naturais em um esporte de alto nível competitivo.

"Todo mundo na internet dizendo: 'Ah, os Fighting Nerds acabaram'. Calem a boca. Essa ainda é uma das melhores equipes do mundo. Isso acontece quando você coloca os melhores contra os melhores. Algumas dessas lutas foram bem equilibradas. Eu odeio essa coisa do viés de momento, em que as pessoas saem de 'melhor equipe do mundo' para agora falar mal deles. Isso precisa acabar", declarou.

Além de minimizar o momento turbulento, Chiesa também ofereceu uma sugestão técnica à equipe - a mesma que já havia sido feita publicamente por Kamaru Usman, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC. Ambos acreditam que o time deveria reforçar o trabalho de wrestling.

"Se eu pudesse fazer uma crítica aos Fighting Nerds (seria): coloquem mais ênfase no wrestling. Vocês deveriam trazer um wrestler americano, ou alguém do Leste Europeu, para ajudar a preencher essa lacuna, porque o resto eles fazem perfeitamente. Essa tem sido a pequena falha, por assim dizer: o wrestling. Se conseguirem resolver isso, esses caras vão vencer muitas lutas grandes. Na verdade, já vão vencer mesmo assim, mas... é uma equipe incrível", avaliou.

Carisma e identidade

Além do desempenho técnico, Chiesa também ressaltou o carisma e a identidade única da equipe. Conhecida por seu estilo irreverente e aproximação com o público, a Fighting Nerds tem se destacado não apenas dentro, mas também fora do octógono.

"Eles têm algo divertido, algo novo. Andam por aí com os óculos e distribuem para as pessoas. Eu adoro isso. Mas acho que é claramente uma equipe muito inteligente, como o nome sugere. E em algum momento, se trouxerem alguém para preencher esse vazio do wrestling e do grappling de alto nível - alguém que una tudo isso - vão ficar ainda mais perigosos", completou.

Agora, o time brasileiro se prepara para mais um grande desafio. No UFC 322, marcado para o dia 15 de novembro, Carlos Prates retorna ao octógono para enfrentar o ex-campeão Leon Edwards, em uma das lutas mais importantes de sua trajetória no UFC. Conhecido como 'Pesadelo', o meio-médio também viu sua invencibilidade cair em 2025, mas respondeu na sequência com um nocaute fulminante sobre Geoff Neal.

