Vitor Roque homenageia mãe em gol contra o River após ter polêmica familiar exposta

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, marcou o segundo gol da vitória alviverde por 2 a 1 sobre o River Plate, nesta quarta-feira, pela ida das quartas da Libertadores. Na comemoração, o camisa 9 dedicou o tento à sua mãe, apontando para a escrita "te amo, mãe", envolta em seu punho e beijando a faixa em questão.

Na redes sociais, o atleta também deixou uma mensagem: "Te amo, mãe. Obrigado por tudo". A dedicação acontece em meio a uma polêmica familiar exposta nos últimos dias em que o jogador palmeirense teria ofendido a mãe, Hercília Roque, em áudios divulgados pelo portal Léo Dias.

Vitor Roque dedica gol à mãe em vitória do Palmeiras sobre o River Plate após polêmica (Foto: Reprodução/Instagram vitor_roque9)

As gravações em questão, atribuídas a Vitor Roque, foram incluídas em um processo movido pelo atacante contra sua ex-esposa, a influenciadora Dayana Lins. O desentendimento teria acontecido no último ano, quando Vitor Roque ainda jogava na Espanha, pelo Real Betis.

Os números de Vitor Roque pelo Palmeiras

Vitor Roque tem sido uma das principais peças do Palmeiras e tem jogado seu melhor futebol desde que chegou ao clube, no final de fevereiro deste ano. Ao todo, ele soma 11 gols em 39 jogos pelo Verdão. Além disso, tem mais quatro assistências.

O jogador vive grande fase e balançou a rede nos últimos três jogos. Contra o River Plate, aproveitou bom passe de Flaco López para bater na saída do goleiro Armani e fazer 2 a 0 para o time de Abel Ferreira. Com a vitória por 2 a 1 no Monumental, o Verdão abriu vantagem nas quartas da Libertadores.

Por fim, Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão recebe o Fortaleza, às 21 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.