Vitor Roque analisa "primeiro tempo espetacular" do Palmeiras e celebra vitória após sufoco

18/09/2025 01h06

Vitor Roque segue firme na busca pela artilharia do Palmeiras e, nesta quarta-feira, marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, pela ida das quartas de final da Libertadores, no Estádio Monumental Más, em Buenos Aires, na Argentina. O camisa 9 do Verdão analisou o "amasso" palmeirense no primeiro tempo e valorizou o triunfo após sufoco nos minutos finais.

"Feliz pelo gol e pela vitória. Foi uma vitória importante essa noite. Viemos em busca do melhor resultado e conseguimos vencer. Foi um primeiro tempo espetacular onde marcamos dois gols, mas no segundo sofremos um. Foi um bom resultado e agora decidimos em casa, o que é muito importante", disse à getv.

O Palmeiras abriu o placar logo cedo, com gol de Gustavo Gómez de cabeça. Antes do intervalo, aos 43, Vitor Roque recebeu bom passe de Flaco López e marcou o segundo do Verdão, dificultando a vida do River Plate no Monumental, que estava lotado. A equipe argentina reagiu na etapa final e diminuiu o prejuízo, com Quarta.

Vitor Roque chegou a seu 11° gol pelo Palmeiras e marcou pelo terceiro jogo consecutivo. Antes disso, ele marcou um hat-trick contra o Internacional e fez outro no empate por 1 a 1 com o Corinthians, ambos pelo Brasileirão. Com isso, ele fica atrás apenas de Flaco López, com 17 bolas na rede, e Estêvão, que deixou o Verdão com 12 gols.

Palmeiras e River voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Antes disso, Vitor Roque segue à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, também na casa palmeirense.

