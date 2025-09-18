Victor Hugo se diz "em casa" no Santos e mira primeiro jogo na Vila

Topo

Apesar do pouco tempo de clube, Victor Hugo já se sente "em casa" no Santos. O meio-campista, que está integrado ao elenco há cerca de três semanas, comentou como tem sido a sua adaptação.

"Posso dizer que já me sinto em casa. Fui super bem recebido. Está sendo muito bom estar com o grupo, treinando. Pude fazer a minha estreia em um jogo muito bom, em que acredito que poderíamos ter saído com a vitória. Mas minha adaptação está sendo muito tranquila, muito boa, e tenho certeza que as coisas vão melhorar ainda mais", declarou.

Com apenas 21 anos de idade, o jovem formado nas categorias de base do Flamengo falou sobre a qualidade dos novos companheiros, com destaque para os Meninos da Vila.

"Nosso grupo tem uma rapaziada boa demais, e os moleques estão sempre treinando bem e sempre preparados, com muita qualidade. Tenho certeza que ainda vão dar muita alegria para a Nação", disse o camisa 29.

Olho no clássico

O Santos se prepara para o duelo com o São Paulo, no domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo de Victor Hugo diante da torcida alvinegra.

"Estou bem preparado, ansioso, querendo que chegue logo o jogo. A semana de treino está sendo intensa, muito boa, e tenho certeza que vamos chegar preparados para, se Deus quiser, sair com a vitória no clássico", concluiu.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado, com 23 pontos

