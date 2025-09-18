Topo

Vasco não libera Rayan para a disputa do Mundial sub-20 pela seleção

Vasco não liberou atacante Rayan para a disputa do Mundial sub-20 pela seleção brasileira
Vasco não liberou atacante Rayan para a disputa do Mundial sub-20 pela seleção brasileira Imagem: EDISON GAMEZ/AFP
18/09/2025 16h17

Considerado uma das principais atrações desta geração, o atacante Rayan não foi liberado por seu clube, o Vasco, para disputar o Mundial sub-20 pela seleção brasileira.

O que aconteceu

O aviso de que o jovem não seria cedido aconteceu com antecedência por parte do clube. O Cruzmaltino explicou à CBF sobre a importância que o atleta tem hoje para o time profissional, sendo considerado uma das principais peças do técnico Fernando Diniz e titular absoluto.

Por não ser um torneio Data Fifa, o Mundial sub-20 não exige uma obrigatoriedade de liberação por parte dos clubes. E o Vasco se escorou nisso para aplicar o veto.

Apesar da CBF desejar contar com Rayan, não houve uma rusga da entidade com o clube carioca. A confederação entendeu a importância que o atacante tem hoje para o Cruzmaltino.

Rayan tem sido constantemente cobiçado por clubes estrangeiros. Seu atual contrato com o Vasco é até dezembro de 2026 com uma multa estipulada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 249 milhões na cotação atual). O clube pretende renovar o vínculo e aumentar esse valor para se resguardar, mas internamente muitos acreditam que sua venda acontecerá já no início do ano que vem.

O representante do Vasco no Mundial sub-20 será o lateral esquerdo Leandrinho. Ele retornou recentemente de um empréstimo para o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

A lista de convocados

GOLEIROS

Felipe Longo - Corinthians
Lucas Furtado - Vitória de Guimarães (POR)
Otávio - Cruzeiro

DEFENSORES

Gilberto - Palmeiras
Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
Leandrinho - Vasco
Léo Derik - Athletico-PR
Bruno Alves - Cruzeiro
Iago - Flamengo
João Souza - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Coutinho - Palmeiras
João Cruz - Athletico-PR
Murilo - Cruzeiro
Rayan Lucas - Sporting (POR)
Rhuan Gabriel - Cruzeiro

ATACANTES

Deivid Washington - Chelsea (ING)
Erick Belé - Palmeiras
Gustavo Prado - Internacional
Luighi - Palmeiras
Pedrinho - Zenit (RUS)
Wesley - Al Nassr (SAU)

