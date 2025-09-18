Topo

Esporte

Vasco intensifica preparação para encarar o Flamengo

18/09/2025 18h48

Nesta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco da Gama avançou na preparação para enfrentar o Flamengo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã.

Foi o terceiro dia de treinamento do Cruzmaltino após ceder empate em 2 a 2 ao Ceará, pela rodada anterior da competição nacional. Na atividade, sob comando do treinador Fernando Diniz, o clube carioca realizou um trabalho técnico, envolvendo finalizações.

O Gigante da Colina ainda tem mais dois dias de treinamento para o duelo contra o Rubro-Negro. Lucas Piton e Tchê Tchê, que se recuperam de lesão, são desfalques para o confronto. Já Thiago Mendes, em transição e treinando com o restante da equipe, pode estar à disposição da comissão técnica de Fernando Diniz.

Situação do Vasco

O Cruzmaltino segue vivo em duas competições. O time, nos pênaltis, eliminou o Botafogo na última semana e avaçou à semifinal da Copa do Brasil, tendo o Fluminense como próximo adversário.

No Brasileirão, a situação é delicada. O Vasco aparece na 15ª posição, com 23 pontos - apenas um a mais que o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

