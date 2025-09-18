Treino do Santos: Vojvoda comanda tático e segue sem Arão

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino tático no CT Rei Pelé nesta quinta-feira.

Reforços

Para o clássico, o treinador contará com a volta de Rollheiser. O meia-atacante cumpriu suspensão contra o Atlético-MG. Outra novidade é Alexis Duarte. O zagueiro já está regularizado no BID da CBF.

Dúvidas e baixas

Já Gabriel Brazão é dúvida. O goleiro deixou a partida contra o Galo de ambulância por causa de uma pancada na cabeça. Pelo protocolo da CBF, ele só poderá voltar a treinar no sábado.

Vojvoda ainda não deve ter Willian Arão. O volante ainda não treina com o elenco, apesar do departamento médico entender que ele está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha.

Zé Ivaldo, por sua vez, é desfalque certo. O zagueiro foi expulso em Belo Horizonte. Igor Vinícius também não fica à disposição. O lateral direito está suspenso pelo acúmulo de amarelos. Gabriel Bontempo, por fim, se recupera de lesão muscular.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado, com 23 pontos