Transmissão ao vivo de Newcastle x Barcelona pela Champions: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Newcastle e Barcelona medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no ST James Park, em Newcastle, pela 1ª rodada da Champions League.

Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O Newcastle volta a disputar a Liga dos Campeões após ficar de fora da última edição. Em sua participação mais recente, o time inglês não passou da fase de grupos, somando apenas uma vitória em seis partidas.

O Barcelona quer superar a campanha passada, quando alcançou a semifinal. Com destaque para Raphinha e Yamal, os catalães tiveram a segunda melhor campanha da fase inicial, mas acabaram eliminados pela Inter de Milão em dois grandes confrontos.

