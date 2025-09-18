Transmissão ao vivo de Newcastle x Barcelona pela Champions: veja onde assistir
Newcastle e Barcelona medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no ST James Park, em Newcastle, pela 1ª rodada da Champions League.
Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
O Newcastle volta a disputar a Liga dos Campeões após ficar de fora da última edição. Em sua participação mais recente, o time inglês não passou da fase de grupos, somando apenas uma vitória em seis partidas.
O Barcelona quer superar a campanha passada, quando alcançou a semifinal. Com destaque para Raphinha e Yamal, os catalães tiveram a segunda melhor campanha da fase inicial, mas acabaram eliminados pela Inter de Milão em dois grandes confrontos.
Newcastle x Barcelona -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: ST James Park, em Newcastle (ING)
- Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)