Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Newcastle x Barcelona pela Champions: veja onde assistir

Raphinha comemora gol do Barcelona - Divulgação/X @fcbarcelona
Raphinha comemora gol do Barcelona Imagem: Divulgação/X @fcbarcelona
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/09/2025 15h30

Newcastle e Barcelona medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no ST James Park, em Newcastle, pela 1ª rodada da Champions League.

Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Relacionadas

PSG tem 'tabela da morte', e Real cruza Europa: a 1ª fase da Champions

Andreas diz que recusou disputar a Champions para fechar com o Palmeiras

Veja todos os jogadores brasileiros que vão estrear na Champions League

O Newcastle volta a disputar a Liga dos Campeões após ficar de fora da última edição. Em sua participação mais recente, o time inglês não passou da fase de grupos, somando apenas uma vitória em seis partidas.

O Barcelona quer superar a campanha passada, quando alcançou a semifinal. Com destaque para Raphinha e Yamal, os catalães tiveram a segunda melhor campanha da fase inicial, mas acabaram eliminados pela Inter de Milão em dois grandes confrontos.

Newcastle x Barcelona -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: ST James Park, em Newcastle (ING)
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Vasco não libera Rayan para a disputa do Mundial sub-20 pela seleção

Com 5 do futebol paulista, Seleção define convocados para a Copa do Mundo sub-20

Grêmio intensifica preparação para clássico diante do Internacional

Palmeiras supera europeus e se torna o time com mais vitórias como visitante na temporada; veja ranking

Veja imagens do treino do Corinthians nesta quinta-feira

Corinthians realiza treino tático com foco no duelo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro

Com gol contra no fim, Leverkusen empata com o Copenhague pela Champions League

Espanha ultrapassa Argentina e assume liderança do ranking da Fifa; Brasil é 6º

Transmissão ao vivo de Newcastle x Barcelona pela Champions: veja onde assistir

Neymar se diz feliz no Brasil, mas lamenta fase do Santos: "Precisa se reencontrar com o futebol"

Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores e vira a chave para enfrentar o Fortaleza