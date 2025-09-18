Transmissão ao vivo de Manchester City x Napoli pela Champions: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Manchester City e Napoli se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O City tenta melhorar sua campanha do ano passado, que ficou muito abaixo do esperado. A equipe de Pep Guardiola foi apenas a 22ª colocada da fase de liga e teve de enfrentar o Real Madrid logo de cara no mata-mata, sendo eliminada antes mesmo das oitavas de final.

Já o Napoli chega para essa Champions como o atual campeão italiano e tenta surpreender. O fator curioso para a estreia é que o Napoli é a nova casa de Kevin de Bruyne, ídolo do Manchester City que se transferiu no final da temporada passada.

Manchester City x Napoli -- Liga dos Campeões