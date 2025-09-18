Transmissão ao vivo de LDU x São Paulo pela Libertadores: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

LDU e São Paulo medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O primeiro encontro decisivo será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O São Paulo chega às quartas de final depois de um duelo difícil contra o Atlético Nacional. O time paulista empatou as duas partidas e só garantiu a vaga nas penalidades.

A LDU, por sua vez, teve pela frente o Botafogo, campeão da última edição. Após derrota por 1 a 0 no Rio de Janeiro, os equatorianos reverteram o cenário com vitória por 2 a 0 em Quito.

A partida de volta entre os times acontece no dia 25 de setembro no Morumbis. Quem avançar no duelo enfrenta Palmeiras ou River Plate nas semifinais.

LDU x São Paulo -- Copa Libertadores