Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/09/2025 20h00

Flamengo e Estudiantes medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo chega às quartas após superar o Internacional. A equipe comandada por Filipe Luís venceu os dois jogos e avançou com 3 a 0 no agregado.

Relacionadas

River milionário gastou mais do que Fla, mas está bem longe do Palmeiras

Rossi vai de aposta não aproveitada no Estudiantes ao auge no Flamengo

'Nomes importantes da Europa mostraram interesse em vir pro Fla', diz Boto

O Estudiantes, por sua vez, conquistou a vaga diante do Cerro Porteño. Os argentinos venceram em Assunção por 1 a 0 e, no duelo da volta, seguraram o empate sem gols.

Flamengo x Estudiantes -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Botafogo-SP busca empate no fim contra o Operário-PR, mas segue ameaçado pelo Z4 da Série B

São Paulo vacila demais, perde da LDU e se complica na Libertadores

São Paulo perde da LDU em Quito e se complica nas quartas de final da Libertadores

Rashford valoriza apoio de Flick e comemora primeiros gols pelo Barcelona: 'Noite perfeita'

Escalação: Flamengo aposta em Varela no lugar de Royal contra Estudiantes

Lenda do tênis revela vício em cocaína e duas overdoses na carreira

Com Varela e De la Cruz, Flamengo está escalado para pegar o Estudiantes; veja

Novorizontino x Athletic pela Série B: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Victor Hugo se diz "em casa" no Santos e mira primeiro jogo na Vila

Transmissão ao vivo de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores: veja onde assistir

Com treino de posicionamento, Internacional intensifica preparação para Grenal