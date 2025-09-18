Transmissão ao vivo de Flamengo x Estudiantes pela Libertadores: veja onde assistir
Flamengo e Estudiantes medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Flamengo chega às quartas após superar o Internacional. A equipe comandada por Filipe Luís venceu os dois jogos e avançou com 3 a 0 no agregado.
O Estudiantes, por sua vez, conquistou a vaga diante do Cerro Porteño. Os argentinos venceram em Assunção por 1 a 0 e, no duelo da volta, seguraram o empate sem gols.
Flamengo x Estudiantes -- Copa Libertadores
- Data e hora: 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)