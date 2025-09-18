Torcedora queima cabelo em festa do time, e vídeo assusta: 'Não vi o fogo'

Nathalia Karine participava da "rua de fogo", tradicional recepção da torcida do Botafogo aos jogadores, em frente ao Nilton Santos, quando levou um susto: um sinalizador caiu em seu cabelo e ocasionou um momento de tensão. Apesar disso, ela garante que está bem e não vai mudar a rotina antes dos jogos.

O episódio aconteceu antes do duelo com o Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nathalia, que hesitou em publicar o registro do acidente, viu o vídeo viralizar nas redes sociais nos últimos dias.

Um torcedor que estava atrás de mim acendeu um sinalizador assim que o ônibus chegou. Eu estava gravando e cantando quando esse torcedor queimou a mão e soltou o sinalizador, que veio no meio cabelo. Quem apagou o fogo no meu cabelo foi meu pai.

A reação de Nathalia no momento do ocorrido chamou a atenção. "As pessoas disseram que eu não liguei, mas eu, na verdade, não vi o fogo. Quando ele pegou nas minhas costas, foi quando senti queimando. Eu só vi depois que meu pai estava batendo no meu cabelo, e quando bati, meu cabelo veio junto".

Nathalia ficou com uma queimadura nas costas e a blusa de Leandro, pai dela, rasgou devido ao fogo. A torcedora conta que foi para a arquibancada do Nilton Santos e assistiu ao jogo. "Depois, tive de cortar as pontas do meu cabelo, mas nada demais. O ruim foi que o Botafogo perdeu".

O time de Davide Ancelotti foi eliminado nas cobranças de pênaltis e, agora, tem apenas o Campeonato Brasileiro no restante da temporada. "Eu não esperava essa repercussão. Eu nem ia postar o vídeo, mas meu namorado e minha sogra que falaram para publicar. Postei no TikTok, e acabou viralizando".

"Recebi muitas mensagens, pessoas perguntando como eu estava, alguns questionando se fiquei careca. Tiveram comentários ofensivos e brincadeiras sem graças também, mas, faz parte".

Frequentadora do Nilton Santos, a alvinegra vai voltar ao estádio, mas com uma atenção a mais. "Estou acostumada a ir aos jogos, sempre que posso estou lá. Vou continuar indo, mas tentar tomar mais cuidado com sinalizadores e não ir com camisa oficial. Outros torcedores que estavam lá na hora também tiveram a blusa rasgada", conta.