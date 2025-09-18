Técnico do River Plate, Gallardo admite dominância do Palmeiras, mas ressalta argentinos vivos no duelo
Com um primeiro tempo avassalador, o Palmeiras bateu o River Plate por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Monumental de Núñez, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O técnico Marcelo Gallardo admitiu a superioridade palestrina, principalmente após o gol feito por Gustavo Gómez aos cinco minutos de jogo.
"Eles estiveram muito mais lúcidos e eficientes no início da partida, nós perdemos o controle. O gol de bola parada aos 5 minutos impactou muito forte na gente, porque o Palmeiras é um time de muita técnica e que se impôs a partir daí com o gol a favor", disse Gallardo.
Apesar da partida ruim, Gallardo afirmou que o River Plate segue vivo na eliminatória. Para o técnico, o gol marcado por Martínez Quarta na reta final deixa os argentinos com chances de avançar no Allianz Parque.
"Eu saio com a expectativa que ficou na reta final. O gol nos deixa vivos. Seria difícil com a diferença de dois gols. O que demonstramos no segundo tempo me deixou feliz", apontou Gallardo.
"No primeiro tempo, o Palmeiras jogou como quis, e, no segundo tempo, nós jogamos como quisemos. Estamos vivos, temos que corrigir os erros que cometemos. Vamos ver como a gente corrige o que falhou", observou o treinador.
- O jogo de volta entre Palmeiras e River Plate é na quarta-feira que vem (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.