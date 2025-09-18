Sub-20 é convocada para o Mundial com Luighi, do Palmeiras, e herói do Fla
O técnico Ramon Menezes anunciou hoje a lista de convocados da seleção brasileira que vai disputar o Mundial Sub-20, no Chile.
O que aconteceu
A convocação tem o atacante Luighi, do Palmeiras, e o zagueiro Iago, que foi herói do Flamengo no Intercontinental Sub-20, diante do Barcelona.
Outros nomes do futebol nacional se destacam, como o goleiro Felipe Longo, do Corinthians.
Mas os mais conhecidos estão no exterior: Deivid Washington, que voltou do Santos para o Chelsea na última janela, Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Zenit, além de Wesley, outro ex-Timão e que defende o Al Nassr, da Arábia Saudita.
Os 21 jogadores convocados vão disputar o torneio em solo chileno, a partir de 27 de setembro.
A apresentação já será na próxima segunda-feira. A seleção fará dois dias de treinos na Granja Comary antes de embarcar para o Chile.
O Brasil está no grupo C e enfrenta México, Marrocos e Espanha na primeira fase do torneio.
A estreia será no dia 28 de setembro, às 20h, contra o México. No dia 1º de outubro, o Brasil enfrenta o Marrocos, também às 20h. A última partida da fase de grupos será diante da Espanha, no dia 4 de outubro, às 17h.
A lista de convocados
GOLEIROS
Felipe Longo - Corinthians
Lucas Furtado - Vitória de Guimarães (POR)
Otávio - Cruzeiro
DEFENSORES
Gilberto - Palmeiras
Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
Leandrinho - Vasco
Léo Derik - Athletico-PR
Bruno Alves - Cruzeiro
Iago - Flamengo
João Souza - Flamengo
MEIO-CAMPISTAS
Coutinho - Palmeiras
João Cruz - Athletico-PR
Murilo - Cruzeiro
Rayan Lucas - Sporting (POR)
Rhuan Gabriel - Cruzeiro
ATACANTES
Deivid Washington - Chelsea (ING)
Erick Belé - Palmeiras
Gustavo Prado - Internacional
Luighi - Palmeiras
Pedrinho - Zenit (RUS)
Wesley - Al Nassr (SAU)