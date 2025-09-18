Sub-20 é convocada para o Mundial com Luighi, do Palmeiras, e herói do Fla

O técnico Ramon Menezes anunciou hoje a lista de convocados da seleção brasileira que vai disputar o Mundial Sub-20, no Chile.

O que aconteceu

A convocação tem o atacante Luighi, do Palmeiras, e o zagueiro Iago, que foi herói do Flamengo no Intercontinental Sub-20, diante do Barcelona.

Outros nomes do futebol nacional se destacam, como o goleiro Felipe Longo, do Corinthians.

Mas os mais conhecidos estão no exterior: Deivid Washington, que voltou do Santos para o Chelsea na última janela, Pedrinho, ex-Corinthians e atualmente no Zenit, além de Wesley, outro ex-Timão e que defende o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Os 21 jogadores convocados vão disputar o torneio em solo chileno, a partir de 27 de setembro.

A apresentação já será na próxima segunda-feira. A seleção fará dois dias de treinos na Granja Comary antes de embarcar para o Chile.

O Brasil está no grupo C e enfrenta México, Marrocos e Espanha na primeira fase do torneio.

A estreia será no dia 28 de setembro, às 20h, contra o México. No dia 1º de outubro, o Brasil enfrenta o Marrocos, também às 20h. A última partida da fase de grupos será diante da Espanha, no dia 4 de outubro, às 17h.

A lista de convocados

GOLEIROS

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Vitória de Guimarães (POR)

Otávio - Cruzeiro

DEFENSORES

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco

Léo Derik - Athletico-PR

Bruno Alves - Cruzeiro

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Coutinho - Palmeiras

João Cruz - Athletico-PR

Murilo - Cruzeiro

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

ATACANTES

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Erick Belé - Palmeiras

Gustavo Prado - Internacional

Luighi - Palmeiras

Pedrinho - Zenit (RUS)

Wesley - Al Nassr (SAU)